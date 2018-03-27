Засуджений у Криму Балух після оголошення голодування тільки п’є воду і чай – правозахисник

Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух після оголошення голодування тільки п’є воду і чай, повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

«Адвокат намагався кілька разів відвідати Балуха, але через великі черги в СІЗО йому так і не вдалося цього зробити. Поки що нам відомо, що він вживає тільки рідини: вода, чай. Ніяких твердих продуктів він не їсть», – повідомила Скрипник.

За її словами, Балух міг залишитися в СІЗО без речей першої необхідності.

«Після того, як 12 березня Балуха повезли на суд в Роздольне і обрали йому запобіжний захід – його відразу відвезли в одиночну камеру, не давши зібрати особисті речі, предмети гігієни. Ми зараз не знаємо, чи є у нього необхідні речі», – додала правозахисник.

Балух оголосив голодування 19 березня на знак протесту проти вироку. Стан здоров'я українського активіста викликає тривогу у його близьких.

Як вказують правозахисники, Балух перебуває без зв'язку в одиночній камері під цілодобовим спостереженням, такі спеціальні умови утримання для тих, хто оголосив голодування.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе розповідала, що зможе побачити підзахисного і дізнатися про стан його здоров'я повну інформацію тільки 2 квітня.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Балуху. Суддя Тимур Сльозко виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв’язку з цим вирок скоротили на два місяці – до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

У січні 2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт упродовж двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.