Адвокат Балуха каже, що до 2 квітня не вдасться дізнатися про стан його здоров’я

Адвокат засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха Ольга Дінзе повідомила, що зможе побачити підзахисного і дізнатися повну інформацію про стан його здоров’я не раніше 2 квітня.

«Наразі є неможливим його відвідати і дізнатися про стан його здоров’я. Повну інформацію ми отримаємо тільки, коли його побачимо, – 2 квітня», – сказала Дінзе в коментарі «Крим.Реалії».

Саме на 2 квітня призначений розгляд кримінальної справи, пов’язаної з «дезорганізацією» порядку в ізоляторі тимчасового тримання. Цю справу проти Балуха завели в серпні 2017 року, після того, як він подав заяву в поліцію на незаконні дії начальника ІТТ, а той у відповідь подав скаргу на активіста.

Засуджений в анексованому Криму за звинуваченням у зберіганні боєприпасів український активіст Володимир Балух 19 березня оголосив голодування, протестуючи проти винесеного йому вироку. Рідні висловили занепокоєння станом здоров’я Балуха.

Раніше правозахисники повідомили, що Балух перебуває без зв’язку в одиночній камері під цілодобовим спостереженням.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активістові Володимиру Балуху. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу у 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року, заявивши про виявлені на горищі його будинку патрони і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – прапор України на подвір’ї будинку.