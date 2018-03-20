Адвокат не може зв’язатися з Балухом, який оголосив голодування

Адвокат Ольга Дінзе повідомляє, що не може зв’язатися з засудженим в анексованому Росією Криму українським активістом Володимиром Балухом, який, перебуваючи в одиночній камері СІЗО, оголосив безстрокове голодування.

Як заявила Дінзе проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, це пов’язано з «віддаленістю місця проживання адвокатів».

«Думаю, ми побачимося (з Балухом – ред.) у кінці березня або на початку квітня. Суд призначений на 2 квітня ... Медична допомога в рамках слідчого ізолятора надається, але ми не можемо сказати, що ця допомога належна, його треба вивозити до цивільної лікарні. Ми зверталися з подібною заявою, але нам було відмовлено ... Якщо стан буде погіршуватися вони (співробітники СІЗО – ред.) будуть його примусово годувати, тобто через крапельницю ... З голоду померти йому не дадуть, СІЗО несе відповідальність за його життя і безпеку», – сказала Дінзе.

Адвокат додала, що, оголосивши голодування, Балух висловлює «крик протесту».

«Він вже не знає, як висловити своє ставлення до подій законним способом. Його емоційний стан говорить йому про те, що потрібно використовувати такий метод – відмовитися від їжі», – вважає адвокат.

Засуджений в анексованому Росією Криму за звинуваченням у зберіганні боєприпасів український активіст Володимир Балух 20 березня продовжує оголошене напередодні голодування, протестуючи проти винесеного йому вироку, однак стан здоров’я українського активіста викликає тривогу у його близьких.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Балуху. Суддя Тимур Сльозко виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв’язку з цим вирок скоротили на два місяці – до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

У січні 2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт упродовж двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.