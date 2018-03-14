Суд у Криму на 2 місяці скоротив ув’язнення українського активіста Балуха

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 14 березня змінив вирок українському активісту Володимиру Балуху, повідомляє Крим.Реалії. Суддя Тимур Слезко вилучив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів, і покарання скоротили на два місяці – до 3 років і 5 місяців позбавлення свободи в колонії-поселенні.

У січні 2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, обвинуваченого в зберіганні боєприпасів, до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт упродовж двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на подвір’ї його будинку.