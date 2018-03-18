«Рух є, а прогресу немає»: Росія проти українського активіста Володимира Балуха

Верховний суд Криму змінив вирок українському активістові Володимиру Балуху. Термін ув’язнення в колонії-поселенні йому скоротили на два місяці ‒ до трьох років і п’яти місяців. При цьому суд відмовив у допиті свідків, які раніше не брали участь у свідченнях, і в проведенні додаткових експертиз, на яких наполягала сторона захисту.

У січні 2018 року Володимира Балуха засудили до трьох років і семи місяців у колонії-поселенні та до штрафу в розмірі десяти тисяч рублів (нині це 4600 гривень). Адвокати та деякі представники правозахисних організацій впевнені, що кримчанин став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Зараз захист готує клопотання про умовно-дострокове звільнення.

Експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін вважає, що російські суди в Криму насправді не переглядають справу Володимира Балуха.

Суд повністю ігнорує аргументи та клопотання захисту, не проводить експертизи, не допитує свідків

«Як і минулого разу, підхід чисто формальний. Рух є, а прогресу немає. У вироку було написано, що Володимир Балух придбав вибухові речовини та патрони в невстановленому місці за невстановлених обставин у невстановлений час. З такими формулюваннями рішення можна було взагалі скасувати, але всі вдали, що так і треба. Суд повністю ігнорує аргументи та клопотання захисту, не проводить експертизи, не допитує свідків. Сподівання на те, що вища інстанція щось змінить, мало. Можливо, буде знову якась незначна правка. До того ж підходить до розгляду друга справа Володимира Балуха ‒ йому ставлять у провину побиття начальника ізолятора тимчасового тримання Роздольненського району Ткаченка. Так що термін можуть ще додати, до 5 років», – каже експерт.

Той факт, що суд зменшив термін ув’язнення кримчанину лише на два місяці, Володимир Чекригін називає знущанням.

«Нам показують, що, незважаючи на всю суспільну, міжнародну підтримку Володимира Балуха, все одно зробимо, як хочемо. Вперше переглянули вирок ‒ залишили один до одного. Зараз прибрали два місяці ‒ це несерйозно. Судді змінюються, а установка в них одна й та сама. Володимир оголосив голодування в емоційному пориві, сподіваючись хоч якось на щось вплинути, але я гадаю, що він відмовиться від цієї ідеї. Вона мало до чого призведе, а у нього й так важкий стан здоров’я. Ми боїмося за його безпеку. За проукраїнську позицію в Криму переслідуватимуть будь-кого й переслідуватимуть твердо. Особливо ця тенденція посилилася перед виборами, росіяни хочуть погасити будь-яку протестну активність», – каже Чекригін.

Активістка громадської організації «КримSOS» Євгенія Андреюк робить висновок, що політв’язні, такі, як Володимир Балух, стають прикладом для вільних людей і за межами Криму.

Політв’язні стають прикладом не тільки для кримчан, а й для жителів материкової України

‒ Хотілося б зробити якісь оптимістичні прогнози, але всі ми знаємо, як відбуваються такі процеси та який результат у них, незалежно від того, як зібрані докази. Всі політичні процеси в Криму – замовні, а суддям дозволяють змінювати вироки тільки в якихось невеликих межах. Я думаю, такі політв’язні стають прикладом не тільки для кримчан, а й для жителів материкової України, які, перебуваючи в більш вільних умовах, можуть робити набагато більше, ніж люди в Криму. А Володимир Балух, перебуваючи в умовах анексованого півострова, наважився на захист своєї позиції.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії