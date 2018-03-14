Захист Балуха подасть скаргу на рішення суду в окупованому Криму – адвокат

Захист українського активіста Володимира Балуха не згодний із рішенням підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму і готуватиме касаційну скаргу після отримання рішення апеляційної інстанції. Про це 14 березня повідомила адвокат Ольга Дінзе, інформує сайт Крим.Реалії.

Також адвокат указала, що у Балуха наближається термін умовно-дострокового звільнення, і відповідне клопотання буде подано за місцем відбування покарання. За словами Дінзе, захист не інформуватимуть про терміни і місце, куди буде етапований Володимир Балух.

Сам активіст після оголошення рішення суду заявив, що не виключає ймовірність оголошення голодування на знак протесту проти судового свавілля.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 14 березня змінив вирок українському активісту Володимиру Балуху. Суддя Тимур Слезко виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів, і покарання скоротили на два місяці – до 3 років і 5 місяців позбавлення свободи в колонії-поселенні.

У січні 2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, обвинуваченого в зберіганні боєприпасів, до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт упродовж двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір’ї його будинку.