МЗС України вимагає від Росії допустити до Балуха українських лікарів

Міністерство закордонних справ України через дипломатичні канали вимагає від Росії гарантувати доступ українських лікарів до ув’язненого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, який оголосив голодування. Про це речниця МЗС України Мар’яна Беца повідомила проектові Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ми дуже стурбовані голодуванням Володимира Балуха, розуміємо, який ризик це несе для його здоров'я. Ми висловили протест Росії і вимагаємо доступу українських лікарів до Балуха», – сказала Беца.

Напередодні Міністерство закордонних справ України виступило з вимогою звільнити Володимира Балуха.

Засуджений в анексованому Росією Криму за звинуваченням у зберіганні боєприпасів український активіст Володимир Балух 20 березня продовжує оголошене напередодні голодування, протестуючи проти винесеного йому вироку. Стан здоров’я українського активіста викликає тривогу у його близьких.

Як вказують правозахисники, Балух перебуває без зв'язку в одиночній камері під цілодобовим спостереженням – такі спеціальні умови утримання для тих, хто оголосив голодування.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Балуху. Суддя Тимур Сльозко виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв’язку з цим вирок скоротили на два місяці – до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

У січні 2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт упродовж двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.