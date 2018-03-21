Голодом проти вироку: Володимир Балух у СІЗО вдається до надзвичайних заходів

Український активіст Володимир Балух третій день голодує в сімферопольському СІЗО. Таким чином він протестує проти рішення підконтрольного Росії Верховного суду Криму, який відмовився зняти обвинувачення з активіста. З моменту, коли він відмовився споживати їжу, його рідні та захисники не мають до нього доступу. Крим.Реалії з'ясовували, що відбувається з Володимиром Балухом.

Розміщення на своєму будинку українського прапора і таблички «Вулиця Героїв Небесної Сотні» обернулося для Володимира Балуха спочатку обшуками та залякуваннями з боку співробітників ФСБ Росії, потім адмінарештом, а згодом ‒ звинуваченням у придбанні й зберіганні боєприпасів.

У СІЗО Сімферополя Володимир Балух перебуває близько року. Під домашній арешт його перевели наприкінці минулого року лише на місяць, поки справа повторно розглядалася в суді. А з 16 січня активіста знову повернули до слідчого ізолятора, де він перебуває донині. Весь цей час він намагається довести свою невинуватість. Але спроби домогтися скасування звинувачень поки успіхом не увінчалися. Після чергового суду активіст оголосив голодування.

«Йому не можна голодувати»

За інформацією Кримської правозахисної групи, Володимир Балух відмовився споживати їжу з 19 березня. З цього часу він п'є тільки воду й перебуває в одиночній камері під цілодобовим спостереженням.

У рідних і адвокатів Балуха немає достовірної інформації про стан його здоров'я. Дружина активіста Наталя Балух повідомила Крим.Реалії, що раніше намагалася провідати його в СІЗО, але їй у побаченні відмовили, пославшись на те, що вони з Балухом офіційно розлучені. Востаннє вона бачила чоловіка 14 березня під час судового засідання, але й тоді їм не вдалося повноцінно поспілкуватися. Рішення Володимира Балуха про голодування вона не підтримує.

«Звичайно, негативно до цього ставлюся. Тому що це нічого не змінить, а тільки погіршить його стан здоров'я. У нього хвора печінка і камені в жовчному міхурі. Йому не можна терпіти голод, це негативно впливає на перебіг хвороби. Раніше він обстежувався, йому призначали ліки, він лікувався, а зараз все може зійти нанівець. Я дуже хвилююся, що він пішов на голодування. Мама його взагалі шокована, вона, як дізналася про це, в пригніченому стані перебуває», ‒ розповіла Наталя Балух.

«Від голоду померти йому не дадуть»

Не змогли поки відвідати Володимира Балуха в СІЗО і його захисники. Російський адвокат активіста Ольга Дінзе теж не підтримує рішення свого підзахисного.

Він не знає, як висловити своє ставлення до подій законними способами, багато з них вже вичерпано

«Я не думаю, що голодування ‒ це ефективний спосіб впливу на систему... Це, швидше, крик душі проти всього. Тому що він не знає, як висловити своє ставлення до подій законними способами, багато з них вже вичерпано. Однак ефективність такого методу, як голодування, не підтверджується практикою», ‒ зазначає вона.

За словами адвоката, наразі важливо стежити, щоб активісту надавали медичну допомогу в СІЗО. Після річного перебування під арештом він потребує обстеження та встановлення коректного діагнозу.

За інструкцією, якщо він відмовлятиметься від їжі, його примусово годуватимуть через крапельницю

«Медичну допомогу в межах слідчого ізолятора надають, але ми не можемо сказати, що це належна допомога. Володимира Балуха необхідно вивозити до цивільної лікарні. Ми вже зверталися з подібною заявою, але нам було відмовлено на підставі того, що йому надають медичну допомогу. Що ж стосується його голодування, то за інструкцією, якщо він відмовлятиметься від їжі, його примусово годуватимуть через крапельницю. У будь-якому випадку, від голоду померти йому не дадуть, бо СІЗО несе повну відповідальність за його життя, здоров'я та безпеку», ‒ говорить адвокат.

Ми спробували дізнатися про стан Володимира Балуха в кримському управлінні російської Федеральної служби виконання покарань. У прес-службі відомства нам пообіцяли надіслати інформацію електронною поштою, але поки такого листа ми не отримали.

Водночас на ситуацію вже відреагували в Міністерстві закордонних справ України. У відомстві вимагають допустити до Балуха лікарів.

«Ми, звичайно ж, стурбовані тим, що Володимир Балух оголосив голодування, оскільки знаємо, які ризики для його здоров'я. Ми через дипломатичні канали висловили протест Росії і вимагаємо доступу українських лікарів до Балуха. Ми розуміємо, що ця справа проти нього сфабрикована, вона політична, а Росія використовує наших громадян як заручників своєї агресії», ‒ сказала Крим.Реалії спікер українського зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца.

«Прямим порушенням прав і свобод людини та міжнародного права» назвали ситуацію з Володимиром Балухом у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. У відомстві також додали, що «пишаються мужністю» українського активіста в Криму.

Три вироки за рік

Останній вирок суду, після якого Володимир Балух оголосив голодування, був винесений у його справі 14 березня. Тоді Верховний суд Криму розглянув апеляційну скаргу активіста на рішення Роздольненського райсуду. Цього разу суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання ним боєприпасів. Як вдалося з'ясувати захисту активіста, патрони, які нібито були знайдені на горищі будинку Балуха, були виготовлені в російському Барнаулі в 1989 році.

«Була проведена комплексна експертиза щодо патронів та вибухівки, яка встановила, що слідів Балуха на них немає. У тому місці, де проводився оперативно-пошуковий захід, Володимир Балух ніколи не жив, а тільки там періодично бував. При цьому основним підозрюваним у справі чомусь був тільки він один. Інших версій сторона звинувачення взагалі не розглядала», ‒ пояснював раніше адвокат кримчанина Дмитро Дінзе.

Але навіть те, що суд взяв цю обставину до уваги, кардинально не вплинуло на вирок. Він був пом'якшений лише на два місяці.

Таким чином вирок Володимира Балуха на цей момент становить 3,5 роки позбавлення волі в колонії-поселенні зі штрафом у 10 тисяч рублів (4,59 тисячі гривень).

Це вже третій вирок, який виносять у справі Балуха за останній рік. Перший вирок активістові у вигляді трьох років і семи місяців колонії загального режиму, а також штрафу в десять тисяч рублів був винесений минулого року. В межах апеляційного оскарження справа була надіслана на новий розгляд.

Після цього Роздольненський райсуд у січні 2018 року пом'якшив вирок Володимиру Балуху, замінивши йому тримання в колонії загального режиму на колонію-поселення.

Кожен раз Володимир Балух відмовляється визнавати провину, його захист продовжує оскаржувати його вироки. Тим часом, за словами адвокатів, активіст вже має право на умовно-дострокове звільнення. Таке клопотання вони мають намір подати найближчим часом.

Чи вдасться таким чином звільнити Володимира Балуха, поки невідомо. Оскільки підконтрольний Росії Роздольненський райсуд уже встиг заарештувати активіста до 19 червня через другу кримінальну справу, порушену стосовно нього за частиною 2 статті 321 Кримінального кодексу Росії (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства). Санкція цієї статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

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