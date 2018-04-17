Голодування Балуха: МЗС України вимагає допуску лікарів

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії допустити українських лікарів до Володимир Балуха, який продовжує голодування в окупованому Криму. Про це написала речниця МЗС Мар’яна Беца у мережі Twitter.

«Продовжує голодування Володимир Балух, незаконно засуджений за український прапор. Вимагаємо допустити українських лікарів до нього», – заявила речниця.

16 квітня Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити інформацію про те, що в камері до Володимира Балуха застосовують фізичний і психологічний тиск.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня.

Архієпископ УПЦ КП Климент, який відвідував активіста в СІЗО, 13 квітня повідомив, що Володимира Балуха б’ють і чинять на нього психологічний тиск.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Кримчанина засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

У серпні 2017 року проти Балуха порушили ще одну кримінальну справу. Це сталося після того, як Балух і його адвокат подали скаргу в поліцію на дії начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка. У відповідь Ткаченко подав скаргу на Балуха, заявивши про побиття. За інформацією захисту активіста, сам Ткаченко напав на Володимира Балуха, а саме: вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд 19 березня обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.