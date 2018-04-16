Український омбудсмен просить російську колегу перевірити інформацію про тиск на Балуха

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити інформацію про те, що в камері до засудженого в анексованому Криму українському активіста Володимира Балуха застосовують фізичний і психологічний тиск.

Як повідомляє 16 квітня сайт офісу українського омбудсмена, Денісова зазначила, що адвокати Балуха зверталися з клопотанням про допуск лікарів до нього, втім суд відмовляє в задоволенні клопотання, посилаючись на «задовільний стан здоров'я ув'язненого».

У своєму зверненні Денісова також додала, що за інформацією Кримської правозахисної групи, Балух вимагає якнайшвидшого медичного обстеження, оскільки стан його здоров'я погіршується з кожним днем.

«Звертаюся до вас з проханням перевірити вищевикладену інформацію та в разі її підтвердження, надати кваліфіковану медичну допомогу Володимиру Балуху, а також провести розслідування за фактами фізичного і психологічного тиску по відношенню до нього. І прошу поінформувати мене про результати розгляду даного звернення», – йдеться в тексті листа.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня.

Архієпископ УПЦ КП Климент, який відвідував активіста в СІЗО, 13 квітня повідомив, що Володимира Балуха б’ють і чинять на нього психологічний тиск.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Кримчанина засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

У серпні 2017 року проти Балуха порушили ще одну кримінальну справу. Це сталося після того, як Балух і його адвокат подали скаргу в поліцію на дії начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка. У відповідь Ткаченко подав скаргу на Балуха, заявивши про побиття. За інформацією захисту активіста, сам Ткаченко напав на Володимира Балуха, а саме: вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд 19 березня обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.