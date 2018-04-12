Крим: архієпископ УПЦ КП Климент відвідав Балуха в ізоляторі

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент увечері 11 квітня відвідав українського активіста Володимира Балуха, який продовжує голодування в ізоляторі тимчасового тримання в райцентрі Роздольне в окупованому Криму, повідомляє сайт Крим.Реалії.

«Я пішов до нього після суду. У нас була можливість півтори години поспілкуватися. Володимир пригнічений тим ставленням, яке до нього виявляє тюремне керівництво. Духом він сильний. Серце болить за Україну, запитує про неї: «Як там Україна? Що там Україна?» Голодування він не збирається припиняти. Сказав, що це його принципова позиція доти, доки не переможе істина. Він боротиметься стільки, скільки в нього буде сил», – сказав Климент.

За його словами 16 квітня він планує ще раз відвідати Балуха.

Заарештований в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух 11 квітня відмовився припиняти голодування. Як повідомив кореспондент Крим.Реалії, із залу підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду, Балух виглядав хворобливо і тримався за ґрати.

Балух від 19 березня голодує на знак протесту проти вироку в одній із порушених проти нього справ.

22 народних депутати України підписали звернення до Балуха з проханням припинити голодування.

Суд в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

Інша справа порушена проти активіста через заяву начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Крім того, адвокат Балуха Ольга Дінзе заявила, що активіста побив конвой у СІЗО після розгляду апеляційної скарги в його справі. З цього приводу триває перевірка.

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало Росію негайно звільнити Балуха, відколи його в грудні 2016 року затримала ФСБ. Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.