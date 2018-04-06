Півмісяця без їжі: Володимир Балух продовжує голодувати в СІЗО

Крим.Реалії продовжують стежити за ситуацією з українським активістом Володимиром Балухом, який оголосив голодування в СІЗО Сімферополя. Вісімнадцятий день він не вживає їжі, протестуючи проти свого переслідування.

На надзвичайні заходи активіст пішов через те, що підконтрольні Росії кримські суди відмовляються зняти з нього звинувачення й усіляко намагаються утримувати в СІЗО. Упродовж року в «справі Балуха» були винесені вже три вироки. Протестуючи проти вердикту підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму, Володимир Балух із 19 березня почав голодування. З цього часу він вживає тільки воду.

За час голодування 47-річний Балух дуже змарнів, розповідають його адвокати. При цьому адміністрація СІЗО почала застосовувати до нього різні заходи впливу, що правозахисники називають знущаннями.

«Почувається він погано»

Упродовж півмісяця протесту в СІЗО кримчанин не має можливості побачитися з рідними. Його дружині відмовляють у побаченнях, оскільки офіційно вони розлучені, а літній матері складно приїхати до Сімферополя з Роздольненського району через стан здоров'я.

Ув'язненого, який із ним перебуває, годують домашньою їжею. Володимир сприймає це як знущання

Після початку голодування Володимира Балуха відвідав у СІЗО його адвокат. Він з'ясував, що активіста перевели з одиночної камери до звичайної, де у нього з'явився сусід, якому співробітники СІЗО приносять їжу, повідомляють у Кримській правозахисній групі.

«На Володимира Балуха постійно чинять тиск, щоб він припинив голодування. Ув'язненого, який із ним перебуває, годують домашньою їжею. Володимир сприймає це як знущання. Адвокат каже, що зараз він дійсно погано почувається», ‒ розповідає правозахисник Олександр Сєдов.

Як з'ясувала російський адвокат активіста Ольга Дінзе, в одиночній камері під відеоспостереженням Володимир Балух перебував не просто так. Перед цим його побили співробітники СІЗО, каже вона.

Володимир Балух дуже сильно схуд. Стан його здоров'я дещо погіршився

«Володимир Балух пояснив, що після судового засідання з розгляду апеляційних скарг у Верховному суді Криму його побили. Він чотири доби перебував в одиночній камері. Йому також сказали, що оскільки він оголосив голодування, води він не отримає. І залишили йому альтернативу ‒ пити воду з-під крана. Володимир Балух дуже сильно схуд. Стан його здоров'я дещо погіршився. Почувається він погано», ‒ повідомила адвокат.

У російській Федеральній службі виконання покарань цю інформацію не коментують. Крим.Реалії неодноразово зверталися (зокрема й письмово) до прес-служби відомства з запитаннями про стан здоров'я Володимира Балуха та умови його утримання. Але відповіді так і не отримали.

Рідні та захист Володимира Балуха не підтримують його голодування, хвилюючись через здоров'я активіста. Російські адвокати зазначають, що відсоток позитивних результатів подібних заходів у Росії вкрай малий. Проте російська правозахисниця Тетяна Щур закликала всіх, кому не байдужа доля кримського активіста, максимально широко висвітлювати його акцію.

«У списках є й Володимир Балух»

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вже двічі звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови утримання Балуха в СІЗО Сімферополя ‒ в зв'язку з його голодуванням і заявою про побиття. Але відповіді поки що теж не було, повідомили Крим.Реалії в офісі омбудсмена України.

За ситуацією з Володимиром Балухом також стежать і в Адміністрації президента України. «Дуже стурбований» долею активіста президент України Петро Порошенко, стверджує віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

За словами Геращенко, Порошенко має намір обговорити долю Володимира Балуха та інших утримуваних російськими силовиками громадян України на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що запланована наступного тижня.

«Звісно, в списках, про які ми говоримо, є й Володимир Балух. Ми наполягаємо на його звільненні. Він – українець і відбуває покарання за те, що підняв український прапор... Він зараз голодує, до нього немає доступу в Міжнародного комітету Червоного Хреста, лікарів, все це викликає величезне занепокоєння», ‒ запевнила Геращенко.

«Найголовніше ‒ зберегти життя»

Тим часом у Роздольненському райсуді почався розгляд другої кримінальної справи щодо Володимира Балуха ‒ за частиною 2 статті 321 Кримінального кодексу Росії (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства). Вона була порушена стосовно активіста під час його перебування під арештом. Потерпілим у справі виступає начальник ізолятора тимчасового тримання Роздольного Анатолій Ткаченко. В межах цієї справи кримчанину загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Першою перемогою Балуха за останній час стало те, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд 2 квітня дозволив архієпископу Української православної церкви Київського патріархату Клименту стати громадським захисником кримчанина в цій справі.

З початку переслідування Володимира Балуха він активно надає йому духовну підтримку та громадський захист.

Архієпископ Климент регулярно відвідує судові засідання Балуха, молиться разом із ним у перервах.

«Тепер я можу захищати права Володимира Балуха нарівні з адвокатами і бути його громадським захисником. Маючи цей дозвіл, я можу провідувати його в СІЗО, надавати йому посильну духовну підтримку. Він тепер може спокійно сповідатися, причащатися. Я намагатимуся спілкуватися з ним таким чином, щоб все-таки він думав про те, як зберегти сили, життя та себе. Тому що для нас зараз найголовніше ‒ зберегти життя Володимира Балуха», ‒ сказав він у коментарі Крим.Реалії.

З початку переслідування Володимира Балуха його ім'я стало широко відомим на материковій частині України. Багато хто називає його героєм за протистояння російській системі в Криму. Серед них ‒ авторитетний громадський діяч, філософ, правозахисник і дисидент Мирослав Маринович.

«Володимир Балух зробив дуже сильний вчинок. Він відразу нагадав мені, як такі ж відчайдухи в брежнєвські часи вивішували національні прапори України на будинках, що викликало лють у державних органів. Я дуже вдячний Володимиру Балуху за героїзм і мужність», ‒ сказав він у ефірі Радіо Крим.Реалії.

Наприкінці минулого року українські правозахисники та активісти звернулися до президента Порошенка з проханням присвоїти активісту звання «Героя України». Але поки рішення з цього питання немає.

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