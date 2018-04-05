МЗС: стан здоров’я активіста Балуха погіршується

Міністерство закордонних справ заявляє про погіршення стану здоров’я засудженого в анексованому Росією Криму активіста Володимира Балуха.

«Мужній В. Балух, політв`язень Росії, голодує з 19.03. Стан здоров'я погіршується», – написала речниця МЗС Мар’яна Беца у своєму twitter.

Вона повторила вимогу МЗС допустити до Володимира Балуха українських лікарів.

Засуджений український активіст Володимир Балух з 19 березня продовжує безстрокове голодування, оголошене на знак протесту проти вироку.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху, скоротивши термін ув’язнення на два місяці. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

28 березня Міністерство закордонних справ України закликало негайно звільнити Балуха. Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги з проханням допустити лікарів до активіста, який голодує.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники наполягають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – прапор України на подвір’ї його будинку.