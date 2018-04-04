У кримському СІЗО ведуть перевірку через побиття Балуха – адвокат

За фактом побиття засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, який голодує на знак протесту, в кримському СІЗО ведеться внутрішня перевірка, повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ольга Дінзе.

«Перевірка проводиться на підставі інформації, що надійшла від начальника слідчого ізолятора. Це внутрішня перевірка, нам не відомо про її результати. Як тільки підзахисний ухвалить рішення про те, що необхідно направити в компетентні органи заяву, тобто до органів прокуратури, що наглядають за спецустановами, тоді ми направимо цю заяву», – додала адвокат.

2 квітня Дінзе повідомила, що конвой у СІЗО побив Володимира Балуха після розгляду апеляційної скарги. За інформацією адвоката, адміністрація СІЗО також відмовила активістові у наданні води.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Володимиру Балуху в іншій справі – за звинуваченням у зберіганні боєприпасів, скоротивши термін позбавлення волі на два місяці. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисяч гривень).

28 березня Міністерство закордонних справ України закликало негайно звільнити Балуха. Український омбудсмен Людмила Денисова звернулася до російської колеги з проханням допустити лікарів до активіста. 2 квітня суд дозволив архієпископу УПЦ КП Клименту стати громадським захисником Балуха.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.