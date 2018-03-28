МЗС України знову вимагає звільнити засудженого в Криму Балуха

Міністерство закордонних справ України знову вимагає звільнити засудженого в анексованому Росією Криму українця Володимира Балуха, повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

«Вимагаємо від Росії негайно звільнити політв'язня з Автономної Республіки Крим Володимира Балуха, який оголосив голодування з 19 березня. Справа сфабрикована», – написала Беца.

Засуджений в анексованому Росією Криму за звинуваченням у зберіганні боєприпасів український активіст Володимир Балух 19 березня оголосив голодування, протестуючи проти винесеного йому вироку.

28 березня дружина активіста Наталія Балух повідомила, що близькі й рідні не можуть отримати інформацію про стан здоров'я її чоловіка.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Балуху. Суддя Тимур Сльозко виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв’язку з цим вирок скоротили на два місяці – до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

У січні 2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.

МЗС України неодноразово закликало Росію звільнити активіста.