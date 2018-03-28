Рідні Балуха не можуть отримати інформацію про його здоров’я

Близькі й рідні не можуть отримати інформацію про стан здоров’я засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, який продовжує голодування в одиночній камері в СІЗО, повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії дружина активіста Наталія Балух.

«Ми не знаємо, що він там і як. Навіть не знаємо, чи живий він ... Нічого ... Мені зустрічі не дають, ми розлучені», – уточнила вона.

Літня мати Володимира Балуха також не може відвідувати його через свій незадовільний стан здоров’я.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомляла, що зможе побачити підзахисного й отримати повну інформацію про стан його здоров’я тільки 2 квітня. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент разом з адвокатом Дінзе планують подати клопотання до суду, щоб зустрітися з Балухом у СІЗО.

Як стверджують правозахисники, Балух перебуває без зв'язку в одиночній камері під цілодобовим спостереженням, такі спеціальні умови утримання для тих, хто оголосив голодування.

Засуджений в анексованому Росією Криму за звинуваченням у зберіганні боєприпасів український активіст Володимир Балух 19 березня оголосив голодування, протестуючи проти винесеного йому вироку.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Балуху. Суддя Тимур Сльозко виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв’язку з цим вирок скоротили на два місяці – до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

У січні 2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.