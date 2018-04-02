Суд у Криму дозволив архієпископу Клименту стати громадським захисником Балуха

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд в анексованому Криму 2 квітня задовольнив клопотання адвокатів українського активіста Володимира Балуха, щоб його громадським захисником став архієпископ Климент. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У клопотанні йдеться про те, що підставою для такого рішення є необхідність підтримати психологічний і духовний стан Балуха, який оголосив голодування на знак вироку суду.

Також суд задовольнив клопотання про аудіопротоколювання судового засідання.

При цьому у зв’язку з неявкою потерпілого – начальника ІТТ Анатолія Ткаченка – судове засідання перенесли на 11 квітня.

Архиєпископ Климент є головою Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Володимирові Балух. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

19 березня Балух почав голодування, протестуючи проти вироку.

28 березня Міністерство закордонних справ України закликало Росію негайно звільнити Балуха. Український омбудсмен Людмила Денисова звернулася до російської колеги з проханням допустити лікарів до активіста.

31 березня Кримська правозахисна група повідомила, що Балух сильно схуд і змарнів, про це стало відомо після того, як 30 березня українця відвідав адвокат.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.