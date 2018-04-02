Адвокат: Балуха побив конвой після суду за апеляцією

Адвокат засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха Ольга Дінзе заявляє, що її підзахисного побив конвой після розгляду апеляційної скарги минулого місяця. Про це вона повідомила в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії після засідання в підконтрольному Кремлю Роздольненському суді в Криму 2 квітня.

За словами адвоката, захист планує подавати скаргу з цього приводу.

Крім того, як заявила Дінзе, адміністрація СІЗО також відмовилась надати Балуху воду на підставі того, що він оголосив голодування.

Адвокат оцінює стан засудженого активіста як поганий, але не критичний.

Публічних коментарів російських силовиків із цього приводу немає.

Раніше суд у Роздольному задовольнив клопотання захисту Балуха, щоб його громадським захисником став голова Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Климент.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Володимирові Балух. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

19 березня Балух почав голодування, протестуючи проти вироку.

28 березня Міністерство закордонних справ України закликало Росію негайно звільнити Балуха. Український омбудсмен Людмила Денисова звернулася до російської колеги з проханням допустити лікарів до активіста.

31 березня Кримська правозахисна група повідомила, що Балух сильно схуд і змарнів, про це стало відомо після того, як 30 березня українця відвідав адвокат.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.