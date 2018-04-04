Балух був у наручниках на слуханні апеляції на його арешт у кримському суді

Український активіст Володимир Балух був у наручниках під час відеозв’язку з підконтрольним Кремлю Верховним судом Криму, який 4 квітня розглядав апеляцію на продовження його арешту, повідомляє Кримська правозахисна група.

Балуха, який з 19 березня голодує на знак протесту проти винесеного йому вироку в іншій справі, не доставили до Сімферополя, тому що він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Роздольному.

Як повідомили правозахисники, захист оскаржив утримування активіста в наручниках, бо це можна розцінити як порушення принципу презумпції невинуватості. Після цього наручники з активіста зняли.

Правозахисники зазначили, що стосовно Балуха було порушене право на захист, тому що він не міг через відеозв’язок «повноцінно спілкуватися зі своїм адвокатом».

У зв’язку з цим засідання вирішили зупинити до 5 квітня, захисник виїхав на зустріч із Балухом.

У серпні 2017 року проти засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха порушили ще одну кримінальну справу після того, як керівник ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерій Ткаченко заявив, що активіст на нього напав. Натомість Балух і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на активіста.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд вибрав для Володимира Балуха запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Володимиру Балуху в іншій справі – за звинуваченням у зберіганні боєприпасів, скоротивши термін позбавлення волі на два місяці. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисяч гривень).

28 березня Міністерство закордонних справ України закликало негайно звільнити Балуха. Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги з проханням допустити лікарів до активіста. 2 квітня суд дозволив архієпископу УПЦ КП Клименту стати громадським захисником Балуха.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.