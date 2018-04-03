Омбудсмен Денісова просить російську колегу перевірити інформацію про побиття Балуха

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова просить російського омбудсмена Тетяну Москалькову перевірити заяву адвоката Ольги Дінзе про побиття конвоєм після засідання суду засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха.

Як повідомляє 3 квітня офіс українського омбудсмена, Денісова також звернула увагу Москалькової на те, що в СІЗО Балуху відмовляють у «наданні достатньої кількості води, що може значно погіршити стан здоров’я, з огляду на його відмову від прийому їжі».

«У зв’язку з цим звертаюся до вас із проханням перевірити надану інформацію і, в разі її підтвердження, вжити необхідних заходів для відновлення порушених прав Володимира Балуха. Прошу проінформувати мене про результати розгляду даного звернення», – йдеться в повідомленні.

Напередодні адвокат засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха Ольга Дінзе заявила, що її підзахисного побив конвой після розгляду апеляційної скарги.

Балух продовжує в СІЗО безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Володимирові Балух. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

19 березня Балух почав голодування, протестуючи проти вироку.

28 березня Міністерство закордонних справ України закликало Росію негайно звільнити Балуха. Український омбудсмен Людмила Денисова звернулася до російської колеги з проханням допустити лікарів до активіста.

31 березня Кримська правозахисна група повідомила, що Балух сильно схуд і змарнів, про це стало відомо після того, як 30 березня українця відвідав адвокат.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.