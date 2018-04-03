Порошенко говоритиме з Меркель про Балуха та інших заручників у Росії – Геращенко

Президент України Петро Порошенко порушуватиме питання утримуваних Росією громадян України та посилення солідарності європейських партнерів у цьому питанні на зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель наступного тижня. Про це в коментарі журналістам заявила перший віце-спікер Верховнох Ради Ірина Геращенко.

«Звичайно, в тих списках, про які ми говоримо, є і Володимир Балух. Ми наполягаємо на його звільненні. Це українець, і відбувати покарання за те, що ти підняв український прапор… Він зараз голодує, до нього немає доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста, лікарів, все це викликає величезне занепокоєння», – наголосила Геращенко.

2 квітня минуло два тижні відтоді, як засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух оголосив голодування. Заяву про це він зробив 19 березня на знак протесту на оголошений вирок.

31 березня Кримська правозахисна група повідомила, що Балух сильно схуд і змарнів, про це стало відомо після того, як 30 березня українця відвідав адвокат. Адвокат Ольга Дінзе після відвідання Балуха 2 квітня заявила, що оцінює стан засудженого активіста як поганий, але не критичний.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Володимирові Балух. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

Президент України Петро Порошенко планує зустрітися з канцлером Німеччини Анґелою Меркель 10 квітня, повідомив його речник Святослав Цеголко у Twitter. Ця зустріч має стати першою після того, як Меркель склала присягу канцлера Німеччини на четвертий термін.

Меркель виступає за деокупацію Кримського півострова, який Росія анексувала у 2014 році, і врегулювання конфлікту на Донбасі.