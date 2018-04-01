Порошенко заявив, що зустрінеться з Меркель 10 квітня

Президент України Петро Порошенко планує зустрітися з канцлером Німеччини Анґелою Меркель 10 квітня, повідомив його речник Святослав Цеголко у Twitter.

«Під час зустрічі з громадою Маріуполя президент проанонсував, що 10 квітня, одразу після Великодня, здійснить візит до Берліна для переговорів з канцлером Німеччини», – написав Цеголко.

В Адміністрації президента уточнили, що Порошенко планує обговорити питання запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

Ця зустріч має стати першою після того, як Меркель склала присягу канцлера Німеччини на четвертий термін.

Меркель виступає за деокупацію Кримського півострова, який Росія анексувала у 2014 році, і врегулювання конфлікту на Донбасі.