Україна вітає коаліційну угоду в Німеччині

Президент України Петро Порошенко привітав досягнення коаліційної угоди в Німеччині між християнськими демократами та соціал-демократами і вважає, що це свідчить про продовження політичної підтримки України. У Німеччині більшість членів Соціал-демократичної партії підтримали вступ у «велику коаліцію» з християнськими демократами канцлера Анґели Меркель.

В повідомленні в Твіттері президент Петро Порошенко привітав створення коаліційного уряду в Німеччині.

Узгоджена коаліційна угода – чіткий дороговказ для продовження політичної підтримки України

«Сердечно витаю наших німецьких друзів із рішенням членів Соціал-демократичної партії Німеччини – разом з ХДС/ХСС – створити новий Федеральний уряд!» – написав Порошенко.

«Узгоджена коаліційна угода – чіткий дороговказ для продовження політичної підтримки України та завершення російської агресії», – додав він.

Німеччина – разом з Україною, Росією та Францією – входить до «нормандської четвірки» – чотиристороннього переговорного формату для пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Раніше у неділю більшість членів Соціал-демократичної партії Німеччини підтримали вступ у «велику коаліцію» з християнськими демократами канцлера Анґели Меркель.

Результати внутрішньопартійного голосування були оголошені 4 березня в Берліні. Близько двох третин членів СДП проголосували за вступ до коаліції.

Таким чином, вже в найближчі тижні в Німеччині може бути сформований новий кабінет – через близько півроку після парламентських виборів.

Меркель раніше у неділю привітала рішення. «Вітаю СДП із цим чітким результатом і очікую продовження спільної праці на благо нашої країни», – процитувала Меркель її політична сила у Twitter.

Християнські демократи і соціал-демократи раніше вже домовилися про основні параметри нового кабінету. Канцлером залишиться Анґела Меркель. Посади міністрів закордонних справ і фінансів займуть соціал-демократи.

СДПН, яка зазнала поразки на виборах, довго відмовлялася від переговорів про коаліцію з Меркель, однак вони все ж почалися після провалу спроб християнських демократів сформувати коаліцію з іншими партіями. Після рішення керівництва соціал-демократів почати переговори популярність партії, за опитуваннями, впала. Частина активу партії агітувала за відхід в опозицію, однак керівництву вдалося переконати більшість членів партії залишитися в коаліції.

Парламент Німеччини, як очікують, збереться наступного тижня для обрання Меркель канцлером.