Ангелі Меркель після утворення нового уряду ФРН буде важче допомагати Україні – Перепелиця

Німеччина розраховує на поступове відновлення діалогу з Росією, незважаючи на її конфлікт із західними країнами. Про це заявив німецький міністр закордонних справ у створеному після тривалої коаліціади уряді ФРН Гайко Маас. Такі заяви лунають на тлі продовження скандалу з хімічною атакою на території Великої Британії, продовження агресії Росії проти України, та на тлі того, що Німеччина не відмовляється від «Північного потоку-2» і цього місяця анексований Крим відвідають деякі депутати Бундестагу. Президент України Петро Порошенко через тиждень поїде до Берліна для переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Наскільки надійним союзником України є ФРН? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили керівник представництва Фонду Генріха Бьолля у Києві Сєргєй Сумлєнний, політолог, експерт з міжнародних питань, професор КНУ імені Тараса Шевченка Григорій Перепелиця та експерт з енергетичних питань Валентин Землянський.