«Північний потік-2» – це також інструмент тиску на Росію» – Шлінчак

Німеччина дала дозвіл на будівництво «Північного потоку-2» через наявність значного російського лобі в країні, зауважує експерт «Реанімаційного пакету реформ» з енергоефективності Святослав Павлюк. При цьому цей проект, на думку експерта DiXi Group Романа Ніцовича, несе ризики не тільки для України, але й для низки країн Центральної Європи. Співголова «Фонду енергетичних стратегій» Дмитро Марунич каже, що підстав для зупинення будівництва «Північного потоку-2» немає.

Об'єктивних факторів зупинити будівництво «Північного потоку-2» немає, зазначає співголова «Фонду енергетичних стратегій» Дмитро Марунич. Втім, позиція Данії з цього питання може його дещо затягнути.

«Минулого року парламент надав данському уряду можливість забороняти з екологічних причин будівництво в територіальних водах морських трубопроводів. Це, можливо, перешкодить консорціуму будувати «Північний потік-2» в технологічному коридорі, де лежить «Північний потік-1». А це якраз проходить через данські територіальні води. Це затягне реалізацію проекту на певний період», – відзначає експерт.

Марунич також зауважує, що Єврокомісія може обмежити використання цього трубопроводу, згідно з правилами Третього енергопакету, і вимагати від консорціуму, який буде експлуатувати трубу, резервування потужностей.

Будівництво «Північного потоку-2» несе економічний ризик у вигляді втрати транзитних потоків не лише для України, а й для низки країн Центральної Європи, наголошує експерт DiXi Group Роман Ніцович. Окрім цього, за його словами, «Північний потік-2» несе і безпекові ризики.

Росія, отримавши надлишкову потужність транспортування газу до Європи, зможе маніпулювати газовими потоками

«Росія, отримавши надлишкову потужність транспортування газу до Європи, зможе маніпулювати газовими потоками: одним країнам буде включати газ, Німеччині, наприклад, а іншим країнам, Україні, Польщі та іншим країнам Центральної Європи, ці потоки буде відключати», – припускає Ніцович.

В Німеччині діє гігантське російське лобі – експерти

Дозвіл на будівництво Німеччина дала через те, що всередині країни діє російське лобі, переконаний експерт «Реанімаційного пакету реформ» з енергоефективності Святослав Павлюк.

Ми просто бачимо гігантське російське лобі, котре працює в Німеччині

«Ми просто бачимо гігантське російське лобі, котре працює в Німеччині. Просто воно гігантське. І не завжди на рівні політики вони можуть його утримати, протиставитися цьому лобі. Німеччина намагається балансувати між своїми економічними інтересами і європейською спільною політикою. При тому, що вона є локомотивом європейської безпекової політики у протистоянні російській експансії в Україні», – каже експерт.

З ним погоджується і голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. За його словами, масштаби російського лобі в Німеччині важко уявити.

«В Німеччині дійсно працює дуже добре російське лобі. І колишній канцлер Шредер входить в наглядову раду «Газпрому». Ми можемо собі тільки уявити, наскільки сильним є це енергетичне лобі», – вважає Шлінчак.

Позиція Німеччини з цього питання ще може змінитися, вважає Ніцович. За його словами, країна неоднорідна в позиції щодо «Північного потоку-2».

За проект чітко виступають більшість Соціал-демократичної партії колишнього канцлера Шредера і також популістична партія «Альтернатива для Німеччини», яка вважається проросійською

«Зокрема, велика частина партії Анґели Меркель «Християнські демократи» проти цього, «Зелені» проти цього. За проект чітко виступають більшість Соціал-демократичної партії колишнього канцлера Шредера і також популістична партія «Альтернатива для Німеччини», яка вважається проросійською», – відзначає експерт.

Україна повинна зважати на всі сили, які діють в Німеччині і Європейському союзі, щоб мати можливість на них впливати, переконаний експерт.

«Північний потік-2» – це інструмент тиску на Росію – Шлінчак

Водночас Віктор Шлінчак припускає, що будівництво «Північного потоку-2» може бути інструментом впливу на Росію.

«Північний потік-2» – це також інструмент тиску на Росію, впливу на російські еліти і рішення російського президента

«Північний потік-2» – це також інструмент тиску на Росію, впливу на російські еліти і рішення російського президента. Ми можемо стати свідками того, що це буде ще одним інструментом впливу Європи і Сполучених Штатів Америки на рішення російського уряду щодо України», – міркує Шлінчак.

Експерт прогнозує, що «Північний потік-2» не буде побудований в короткі терміни.

«Рішення буде прийняте в 2019 році. Не раніше. На це буде впливати дуже багато факторів, включаючи позицію Сполучених Штатів Америки щодо України. Якщо цей проект почне свою реалізацію, то ми будемо розуміти, що для нас кон'юктура політична стає несприятливою в Європі», – припускає Шлінчак.

За його словами, початок будівництва «Північного потоку-2» буде дуже важким сигналом для України.

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