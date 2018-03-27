Німеччина надала дозволи на будівництво «Північного потоку-2» – проектна компанія

Компанія Nord Stream 2 AG заявляє про отримання дозволу на будівництво і експлуатацію газопроводу в німецькій виключній економічній зоні.

Як йдеться в повідомленні проектної компанії, німецьке Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії видало дозвіл на будівництво 30-кілометрової ділянки.

Всі необхідні дозволи для німецького ділянки загальною протяжністю 85 кілометрів отримані, додають у компанії.

«Процедури отримання дозволів в інших чотирьох країнах вздовж маршруту газопроводу – Росії, Фінляндії, Швеції і Данії – йдуть за графіком. Nord Stream 2 очікує отримати решту дозволів в найближчі місяці до початку будівництва в 2018 році», – йдеться у повідомленні.

5 березня спікер німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що новий газопровід через Балтійське море в обхід України «є винятково комерційним проектом», однак додав, що «в інтересах Німеччини та Європи, щоб Україна продовжила відігравати роль у транзиті російського газу».

У США неодноразово заявляли, що «Північний потік-2» є об’єктом політизації енергетики і підриває спроби Європи стати менш залежною від російських ресурсів.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.