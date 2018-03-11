Кухцінський: Польща, Литва і Латвія підписали заяву проти будівництва «Північний потік-2»

Керівники парламентів Польщі, Литви та Латвії підписали заяву, в якій висловилися проти будівництва газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомив спікер Сейму Польщі Марек Кухцінський.

«Польща, Литва, Латвія підписали заяву про Nord Stream 2. Вони виступають проти будівництва цього газопроводу і просять громадськість їх підтримати», - написав Кухцінський у twitter.

2 березня голова Верховної Ради України Андрій Парубій та спікер парламенту Республіка Молдова Андріан Канду підписали відкритий лист керівникам парламентів європейських країн щодо неприпустимості будівництва газопроводу «Північний потік-2».

5 березня спікер німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що новий газопровід через Балтійське море в обхід України «є винятково комерційним проектом», однак додав, що «в інтересах Німеччини та Європи, щоб Україна продовжила відігравати роль у транзиті російського газу».

США мають іншу думку щодо «Північного потоку-2». Наприкінці січня держсекретар Рекс Тіллерсон заявив, що США виступають проти побудови газопроводу, оскільки, на думку Вашингтона, він є об’єктом політизації енергетики і підриває спроби Європи стати менш залежною від російських ресурсів.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.