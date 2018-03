«Північний потік-2»: дипломатія за і проти

Брюссель – Нинішня гра Росії газовим краном була покликана вкотре вдарити по репутації України, як надійної держави-транзитера блакитного палива до ЄС, вважають деякі західні експерти. Таким чином, Москва намагається посилити аргументи на користь будівництва обхідного газогону «Північний потік-2». Тим часом, як «Газпром» завойовує прихильність до цього плану і в нових державах ЄС, Київ розгорнув широку дипломатичну діяльність, аби донести до партнерів усвідомлення небезпеки, а президент Петро Порошенко заявляє, що «Північний потік-2» несе загрозу енергетичній безпеці всієї Європи

«Коли ми говоримо про «Північний потік-2» – мова йде про енергетичну безпеку світу і цілого континенту», – переконує український президент Петро Порошенко. Для розмов віч-на-віч щодо цього суперечливого газпромівського проекту керівник держави має намір відвідати Німеччину – головного лобіста ідеї прокладення другої гілки газогону «Північний потік» від родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу.

«Я збираюся відвідати і Німеччину протягом двох-трьох тижнів. Ця тема, безумовно, буде в порядку денному наших переговорів», – сказав Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.

Він зазначив, що Україна є повноцінним членом Енергетичного співтовариства.

«Ми намагаємось робити все можливе, у тому числі і (брати – ред.) участь в судових процесах, де ми разом із Польщею беремо участь, для демонстрації юридичних аргументів неможливості будівництва «Північного потоку-2», – заявив Порошенко.

Втім, дехто із аналітиків, зокрема Франклін Голкомб із вашингтонського Institute for the Study of War, зауважує, що неозброєним оком видно, що останні перебої газопостачань, вчинені Росією, «частково були тим рішучим кроком, що був покликаний вдарити по репутації України, як надійного транзитного партнера Європи». Тим самим посилюючи аргумент, що пропонований російський трубопровід «Північний потік-2» дном Балтійського моря, і який повністю обходить Україну, – має життєво важливе значення для енергетичної безпеки Європи.

Німеччина помиляється, й діє неправильно, чим завдає шкоди іншим членам ЄС – Мітчелл

Росія регулярно використовує енергію, як зброю проти своїх сусідів

«Росія регулярно використовує енергію, як зброю проти своїх сусідів і готова використати її, як інструмент для того, щоб підірвати європейську безпеку», – заявив Голкомб, додаючи, що реакція Росії на вердикт Стокгольмського арбітражного суду була покликана насамперед покарати Україну.

У той час, як Берлін намагається переконати партнерів зі Східної та Центральної Європи, що «Північний потік-2» не має нічого спільного із політикою, а є виключно комерційним проектом, такі держави, як Польща, Словаччина чи країни Балтії розглядають запланований російський трубопровід як стратегічну загрозу енергетичній безпеці об’єднаної Європи, оскільки він, включно з іншим проектом газогону під назвою «Турецький потік», закріплює залежність ЄС від російського газу.

З аналогічних причин проти газпромівських проектів виступає і США.

«Що стосується енергетичної безпеки, то Німеччина помиляється, й діє неправильно, чим завдає шкоди іншим країнам-членам ЄС», – заявив раніше в американському Сенаті помічник державного секретаря США з європейських та євразійських питань Уесс Мітчелл.

Європейська дипломатія зазнає поразки і Росія це знає – експерт із Данії

Серед держав Заходу, серед тих, хто виступає проти «Північного потоку-2» виділяється Данія, яка в листопаді минулого року навіть ухвалила закон, що може заблокувати прокладання через її акваторію російського газогону.

В інтерв’ю одному з видань, данська дослідниця геополітичних проблем Фатіма Ер-Рафія зауважила, що газпромівський проект, який сіє розбрат між державами ЄС, навіть «суперечить прагненням Німеччини та й, власне, потребам у енергетиці».

«Європейська дипломатія зазнає поразки, і Росія це знає», – каже данський фахівець.

Чехія в основному на боці «Північного потоку-2»

Доказом цього стала, зокрема, інформація про те, що навіть чехи, які у справі «Північного потоку-2» донедавна були десь посередині між тими, хто виступає «за» і «проти», тепер до нього ставляться більш прихильно.

Про це чеському радіо заявив представник празького аналітичного центру «Європейські цінності» Якуб Янда. Висловлюючи офіційну позицію Чеської Республіки, він каже, що ця країна «в основному зараз підтримує «Північний потік-2», незалежно від того, що говорять наші союзники в регіоні».

Протягом багатьох місяців європейські правники досліджували, чи не суперечить газпромівський проект законодавству ЄС та правилам Енергетичного співтовариства. І протягом одного із нещодавніх засідань Ради ЄС було висловлено думку, що законодавство ЄС не застосовується до підводних трубопроводів, що аналітики розцінюють, як удар по супротивниках «Північного потоку-2».

На думку Якуба Янди, чеські місцеві енергетичні компанії розгорнули широку діяльність, аби сформувати нинішню позицію чеського уряду щодо нового російського газогону.

«Я думаю, що Чехія намагається бути десь посередині, аби не виглядати великим супротивником. Тут немає політичних лідерів, які б усвідомили, що всі ці занепокоєння наших союзників у Центральній та Східній Європі можуть бути і нашими занепокоєннями. Отже, на жаль, зараз Чеська Республіка в основному підтримує «Північний потік-2», незалежно від того, що кажуть наші союзники в регіоні», – зазначив Янда.

Тим часом, справа блокування запланованих трубопроводів Росії стала «топовою» для всієї української дипломатії. Зокрема, на початку тижня Міністерство екології та природних ресурсів України приєдналося до німецьких екологів у судовому процесі для блокування «Північного потоку-2». З іншого боку, український «Нафтогаз» оголосив, що відкриває свій офіс у Німеччині.

На думку вашингтонського аналітика Франкліна Голкомба, США зі свого боку також повинні докладати більше зусиль, аби допомогти зменшити залежність ЄС від російського газу, навіть якщо це призведе до того, що США доведеться вести боротьбу із таким потужним представником співдружності, як Німеччина.

США повинні продовжувати поглиблювати зусилля, спрямовані на підвищення енергетичної незалежності Європи від все більш небезпечної та ненадійної Росії

«США повинні продовжувати поглиблювати зусилля, спрямовані на підвищення енергетичної незалежності Європи від все більш небезпечної та ненадійної Росії. Інакше, існує ризик надання росіянам можливості використовування енергетичної політики, аби найближчими роками істотно підірвати політику США в Європі та й цілу європейську безпеку», – сказав експерт одному з американських інтернет-видань.

Газпромівський проект – прибутки низки осіб та глобальна нестабільність в Європі

Загалом, як зауважує на своєму сайті «Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі», «Північний потік-2» лобіюється насамперед Німеччиною, Нідерландами, Францією та Австрією та, звичайно ж, Росією. Компанії, які беруть участь у його будівництві, навряд чи ризикують, оскільки всі ризики бере на себе Росія. До того ж. «Газпром» надає цим компаніям газ за зниженими цінами та забезпечує великомасштабні будівельні роботи, що означає зайнятість та замовлення для цих країн. Великі інтереси та великі гроші».

Експерти зазначають, що деякі країни-члени ЄС не бачать від цього співробітництва прямої загрози для себе. Однак, «такий підхід є великою помилкою, оскільки, чим більше грошей вони вливають у Росію, збільшуючи обсяг придбаної енергії, тим більш небезпечною Росія стає для Європи.

Використовуючи ці гроші, Росія здійснює кібератаки, підкупляє політиків, партії, медіа, журналістів, депутатів. Це сприяє поглибленню політичних ризиків та криз у країнах Західної Європи. Крім того, агресивні дії Росії змушують європейців інвестувати у військове переозброєння, збільшуючи витрати на оборону, зазначають експерти.

На думку аналітиків, «це сумнівне співробітництво, яке приносить особливий прибуток відносно невеликій частці європейських бізнесменів та корумпованих чиновників, призводить до глобальної нестабільності в Європі».