Занепокоєні присутністю військ Росії на наших територіях – заява спікерів України, Грузії та Молдови

На міжпарламентській конференції з питань безпеки у столиці Молдови Кишиневі керівники парламентів України, Молдови та Грузії 2 березня заявили про присутність російських військ на своїх територіях з метою дестабілізації та висловили з цього приводу занепокоєння в спільній заяві.

У документі йдеться, що три країни «глибоко стурбовані російськими військами» в Молдові» і російською окупацією та іншими формами військової інтервенції» на деяких територіях в Україні та Грузії.

У заяві також засуджується «скоординована зовнішня підтримка Росії сепаратистських рухів» і дії у «соціальних медіа» із дискредитації проєвропейських урядів.

«Ми глибоко стурбовані погіршенням безпекової та гуманітарної ситуації в регіонах конфліктів. Ми засуджуємо систематичні та серйозні порушення прав людини на етнічній та мовній основі, зокрема незаконні затримання, вбивства та безкарність відповідальних осіб, обмеження права на освіту рідною мовою, обмеження права власності та інші види дискримінаційних та незаконних дій», – йдеться у заяві спікерів трьох країн.

У документі також наголошується прихильність країн європейським цінностям, а ЄС називається «найефективнішим інструментом забезпечення процвітання, безпеки і стабільного і демократичного розвитку в довгостроковій перспективі».

Голова Верховної Ради Андрій Парубій також повідомив, що під час зустрічі з головою парламенту Молдови Андріаном Канду спільно підписали відкритий лист до голів парламентів Європейського союзу про неприпустимість будівництва газопроводу «Північний потік-2».

У Придністров’ї, сепаратистському регіоні Молдови, Росія зберігає близько 1500 своїх військовослужбовців, заявляючи, що залишається там, аби гарантувати мир та захист величезних складів боєприпасів радянської епохи, розташованих в регіоні.

У 2008 році Росія вела із Грузією нетривалу війну, в результаті чого відбулося «відокремлення» Південної Осетії та Абхазії. Ці сепаратистські регіони оголосили про незалежність від Грузії, а Росія надає їм фінансову і військову підтримку.

Росія також підтримує збройних сепаратистів на сході України у конфлікті від квітня 2014 року, що забрав життя понад 10 тисяч людей. На цьому наголошує Захід і Україна, але Кремль це заперечує і заявляє про можливу присутність на Донбасі хіба що «добровольців».