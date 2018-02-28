Україна не може стати ні забутою гуманітарною кризою, ні замороженим конфліктом – єврокомісар

Брюссель – Месседжі солідарності на адресу українців сходу, які гостро потребують допомоги, а також переміщеним особам лунали нині в брюссельських євроустановах. Матеріальне підтвердження цьому стало й надання 24 мільйонної гуманітарної допомоги на продукти, ліки та освіту мешканцям територій України, де триває російська агресія. Про шляхи недопущення поглиблення гуманітарної кризи йшлося на брюссельській конференції «Східна Україна: забута гуманітарна криза після 4-х років конфлікту»

«Україна не може перетворитися ні на «забуту гуманітарну кризу», ні на заморожений конфлікт. Вона є пріоритетом ЄС, а допомога Україні в цей складний період – це наш моральний обов’язок», – заявив єврокомісар з гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Христос Стиліанідес на конференції з гуманітарної ситуації на сході України, яка була спільно організована Єврокомісією та Офісом із координації гуманітарних питань ООН.

Представник ЄС анонсував, що «Європейська комісія виділяє цього року 24 мільйони євро, які спрямовані на гуманітарну допомогу для вирішення потреб людей, які постраждали від конфлікту на сході України».

Єврокомісар з гуманітарної допомоги наголосив, що чотири роки конфлікту спричинили величезне навантаження на цивільне населення на сході України. «Не можна не бачити того, що на порозі Європейського союзу відбувається гуманітарна криза. Підтримка всіх тих, хто цього потребує, де б вони не перебували, є пріоритетом для ЄС. Наша нова програма допомоги надасть необхідну допомогу, зокрема, продовольство, охорону здоров’я та освіту для дітей».

Єврокомісія зауважує, що це нове фінансування допоможе вирішити основні потреби найуразливіших груп населення, що мешкають уздовж лінії розмежування, включно з районами, які не перебувають під контролем уряду України. Це допоможе і тим, хто втік з районів конфлікту до сусідніх країн.

План гуманітарної допомоги Україні потребує 187 млн. доларів – ООН

Дякуючи представникам ЄС за надану допомогу нужденному населенню Донбасу, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш запевнив, що влада «зробить усе якнайкраще для того, аби процес (розподілу цих коштів, – ред.) пройшов відповідним чином».

Чотири роки війни вдарили по 4,5 мільйонам людей, а півтора мільйона осіб через небезпеку були змушені покинути рідні домівки. Мільйони цих громадян терміново потребують гуманітарного захисту й підтримки, – зі свого боку заявила заступник генсекретаря ООН Урсула Міллер, яка відвідуючи Донбас на власні очі бачила, «як люди борються, щоб мати дах над головою, їжу на столі, ліки й пальне, доступ до чистої води, щоб діти могли ходити до школи».

На тлі продовження війни й настання різких холодів, їхнє становище ще погіршується. Представниця ООН пояснила, що йдеться й про те, що її організація розробила на 2018 рік план заходів для надання допомоги нужденним мешканцям Донбасу вздовж лінії розмежування.

«Щоб реалізувати цей план, 11 гуманітарних організацій цього року будуть потребувати 187 мільйонів доларів. Я вітаю ЄС за їхню солідарність, але й закликаю в цей складний час далі залишатися на боці громадян України», – сказала Міллер.

«Роль ЄС має бути амбітною»

Припинити страждання людей у зоні війни на сході України можна тільки активними політичними діями, наголосив Даріуш Росаті, голова комітету асоціації Україна-ЄС.

«Для припинення обстрілів, боїв і дестабілізації cходу України ми мусимо домогтися переговорів з Росією. Для того, щоб умови життя людей, які мешкають у регіонах, які не контролює український уряд, знову покращилися, а ті, що покинули свої оселі, повернулися», – сказав євродепутат від Польщі.

За його словами, домогтися цього ЄС може, тільки якщо говоритиме згуртовано, «в один голос».

«ЄС повинен відігравати належну йому роль, відповідно до його амбіцій, економічної та політичної ваги і на європейському континенті, і в усьому світі», – зауважив політик.

Від початку конфлікту в 2014 році ЄС надав Україні понад 677 мільйонів євро допомоги.

Конференція з гуманітарної ситуації на Сході України «Східна Україна: забута гуманітарна криза після 4-х років конфлікту» була спільно організована Єврокомісією та Офісом з координації гуманітарних питань ООН.