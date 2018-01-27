Тіллерсон у Польщі виступив проти «Північного потоку-2»

США виступають проти побудови газопроводу «Північний потік-2», що з’єднує Росію з Німеччиною, сказав держсекретар США Рекс Тіллерсон у Варшаві 27 січня. Він заявив, що газопровід є об’єктом політизації енергетики і підриває спроби Європи стати менш залежною від російських ресурсів.

Виступаючи у Варшаві після переговорів з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем, Тіллерсон назвав «Північний потік-2», «нездоровою частиною інфраструктури» для енергетичної стабільності Європи.

«Як і Польща, Сполучені Штати виступають проти газопроводу «Північний потік-2. Ми вважаємо, що це підриває загальну енергетичну безпеку та стабільність в Європі і надає Росії ще один інструмент для політизації енергетики як політичного інструменту», – сказав Тіллерсон.

У свою чергу, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Польща з обережністю ставиться до російських намірів щодо трубопроводу.

«Ми поділяємо думку про необхідність диверсифікації поставок енергії в Європу», – сказав Чапутович.

Обидва дипломати також пообіцяли активізувати військову співпрацю. Польща, як сказав Чапутович, хотіла б, аби Вашингтон посилив свою військову присутність в країні. Торік у Польщі було розміщено близько 5 тисяч військовослужбовців США в рамках двох окремих місій США та НАТО. Метою розгортання військ було переконати союзників на східному фланзі НАТО, що альянс серйозно ставиться до їх захисту від російської агресії.

Польща також почала торік імпортувати природний газ зі Сполучених Штатів. Держсекретар США Рекс Тіллерсон також висловився на підтримку подальшого продажу палива Варшаві і підтримав будівництво газопроводу, який проходитиме з Польщі до Норвегії.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.