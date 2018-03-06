«Сором» – Ослунд про позицію Німеччини в газовій суперечці Росії та України

«Німеччині має бути соромно: «Газпром» відмовляється визнавати рішення міжнародного арбітражу з «Нафтогазом», а уряд Німеччини звинувачує обидві сторони» – так експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд прокоментував заяву спікера німецького уряду Штеффена Зайберта стосовно погроз російського «Газпрому» припинити контракт на постачання і транзит газу з українським «Нафтогазом».

Дві сторони мають виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, наголосив Штеффен Зайберт.

«В інтересах Німеччини, Європейського союзу, Росії та України, щоб ці обидві країни довели, що вони є надійними партнерами в газопостачанні газу до Європи та гарантували безперебійні поставки», – сказав Зайберт.

Він повторив точку зору уряду Німеччини про те, що новий газопровід через Балтійське море в обхід України «є виключно комерційним проектом», однак додав, що «в інтересах Німеччини та Європи, щоб Україна продовжила відігравати роль у транзиті російського газу».