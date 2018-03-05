Об'єкти ГТС України взяли під посилену охорону – Вітренко

Силові структури на прохання НАК «Нафтогаз України» взяли під посилену охорону об’єкти газотранспортної системи України, повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Наразі всі об'єкти критичної інфраструктури посилено охороняються, зокрема Національною гвардією України», – сказав Вітренко.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації на суму 4,63 мільярда доларів за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, у компанії оголосили про початок процедури розірвання контрактів з НАК «Нафтогаз України» на поставку й транзит газу.

1 березня у компанії «Укртрансгаз» заявили про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українську ГТС і додали, що падіння тиску на вході системи ускладнює його транзит і споживання. Уряд запровадив національний план дій в енергетиці щодо обмеження споживання природного газу.

3 березня в компанії «Укренерго» заявили, що зниження тиску газу в ГТС на 20% не вплинуло на стабільність енергосистеми. Президент Петро Порошенко, зі свого боку, повідомив, що ситуація з газопостачанням в Україні стабілізувалася.

5 березня «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» повідомлення про намір розірвати газові контракти на постачання й транзит.