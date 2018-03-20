США проти «Північного потоку-2», бо це інструмент «російської агресії»

США виступають проти реалізації проекту «Північний потік-2», вважаючи його «ще одним інструментом російської агресії», заявила 20 березня в Брюсселі Сандра Одкірк, заступник помічника секретаря США з енергетичної дипломатії.

«Ми виступаємо проти «Північного потоку-2», бо він націлений проти України. Він також йде врозріз із планами європейської енергетичної диверсифікації і небезпечний для ЄС так само, як і для України. Ми вважаємо, що краще його взагалі не будувати», – заявила Одкірк на конференції «Економіка проти геополітики: «Північний потік-2», Україна та енергетична безпека ЄС».

На її думку, це «геополітично погана ідея», навіть якщо взяти до уваги останні перекривання газопостачання після того, як Україна виграла у «Газпрому» в Стокгольмському арбітражному суді.

«Ці дії чітко демонструють, що російські цілі полягають не лише в тому, аби вдарити по Україні, але й подальшому використанні енергетичних ресурси, як політичний та економічний важіль, як інструмент зовнішньої політики», – заявила представниця США.

Одкірк пояснила, що санкції проти європейських компаній-партнерів «Газпрому» все ще перебувають «на столі», й до їхнього впровадження США ще не готові. Водночас, її візит до Брюсселя, а згодом і до Парижа та Копенгагена якраз має на меті обговорення цієї проблеми, щоб «почути позиції ЄС».

Низка лідерів ЄС, а також Київ виступають проти проекту газопроводу «Північний потік-2». Вони заявляють, що він створить додаткові важелі тиску з боку Москви. Його лобіює Росія і деякі європейські, зокрема німецькі компанії.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.

Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.