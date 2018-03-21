Комітет Європарламенту схвалив зміни, які стосуються «Північного потоку-2»

Комітет Європарламенту з промисловості і енергетики підтримав зміни до директиви щодо газового ринку ЄС, ці зміни можуть вплинути на будівництво газопроводу «Північний потік 2».

Поправки до документа підтримав 41 депутат, 13 проголосували «проти», а 9 утрималися.

Усі газопроводи з третіх країн до ЄС повинні повністю відповідати європейським правилам ринку газу на території ЄС, наголошують в комітеті.

«Газопроводи з, наприклад, Росії (включаючи «Північний потік 2»), Норвегії, Алжиру, Лівії, Тунісу та Марокко повинні дотримуватися ключових положень щодо створення внутрішнього ринку газу, таких як відокремлення операторів системи транспортування, нагляд незалежних регулюючих органів та доступ третьої сторони до інфраструктури», – заявляють депутати.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.