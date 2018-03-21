Прем’єр Польщі привітав заяву США щодо «Північного потоку-2»

Польща вітає заяву Держдепартаменту США про можливість накладення санкцій на компанії, які захочуть брати участь у проекті «Північний потік-2». Про це написав у Тwitter голова польського уряду Матеуш Моравецький.

«Я із задоволенням сприймаю нинішню заяву держдепартаменту США у справі санкцій, які може бути накладено на компанії, задіяні в реалізації проекту «Північний потік-2», – написав Моравецький.

На його переконання, цей проект «розмиває європейську енергетичну безпеку, монополізуючи поставки газу і загрожуючи Україні».

Вашингтон 20 березня попередив компанії, які хочуть взяти участь у розбудові російського проекту «Північний потік-2» щодо загрози запровадження проти них санкцій. Речниця держдепартаменту США Гедер Науерт повідомила, що США дали зрозуміти своїм партнерам з інших країн, що фірми, які працюють у секторі енергетичного експорту Росії, можуть потрапити під санкції, визначені CAATSA (Актом протистояння противникам Америки через санкції – ред.).