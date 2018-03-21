США попередили про санкції через співпрацю з енергетичним сектором Росії

У Держдепартаменті США попередили компанії, які прагнуть співпрацювати з енергетичним сектором Росії, зокрема, будувати газопровід «Північний потік-2», про загрозу запровадження проти них санкцій. Про це заявила у Вашингтоні 20 березня речниця зовнішньополітичного відомства США Гедер Науерт.

«Ми провели багато часу, спілкуючись з нашими партнерами та союзниками в інших зарубіжних країнах, щоб пояснити їм наслідки CAATSA (Акту протистояння противникам Америки через санкції – ред.), а також про те, як людина, компанія чи країна можуть потрапити під дію CAATSA та під санкції», – вказала речниця.

Вона нагадала також про офіційну позицію США щодо російського проекту «Північний потік-2».

«Ми вважаємо, що «Північний потік-2» може підірвати загальну енергетичну безпеку та стабільність Європи. Це надасть Росії ще один інструмент тиску на європейські країни, особливо на такі країни, як Україна», – наголосила Науерт.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.

Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.