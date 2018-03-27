Трамп висилає найбільше російських дипломатів, але критикувати Москву доручає своїм посадовцям

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловила задоволення підтримкою понад 20 країн, які у понеділок скоординовано оголосили про вислання понад 100 російських дипломатів на знак протесту проти того, як Москва реагує на звинувачення про застосування у англійському містечку Солсбері нервово-паралітичної отрути, ймовірно, виготовленої у Росії.

«Це – найбільше в історії колективне вислання працівників російської розвідки… Якщо метою Кремля було розділити і залякати західний союз, то їхні зусилля принесли яскраво протилежний результат», – заявила Мей своїм парламентарям у Лондоні.

Вислання 60 російських дипломатів зі США деякі коментатори називають неочікувано великою кількістю з огляду на закиди на адресу президента США Дональда Трампа за його, як кажуть критики, надмірну прихильність до президента Росії Володимира Путіна.

Агенція Bloomberg пише, що Дональду Трампу, якому доводиться вже понад рік відкидати підозри про змову з Росією під час виборчої кампанії 2016 року, «тепер може з правдоподібністю стверджувати, що він готовий, коли потрібно, протидіяти Путіну».

«Адміністрація Трампа тут вчинила правильно… І я думаю, що ця відповідь потужна. Це – гучна заява про те, що союзна система у Європі для нас важлива», – цитує Bloomberg колишнього американського посла в Росії Майкла Макфола.

Коментатори зауважують, що Трамп далі дотримується своєї традиції не критикувати Росію, а в його повідомленнях у Twitter, де президент дозволяє собі бути відвертим та негайно коментує найболючіші питання, за останні дні не з'явилося жодної згадки про звинувачення на адресу Москви.

Проте представники Білого дому підкреслюють, що Дональд Трамп особисто був причетний до рішення про вислання росіян.

«Президент хоче співпрацювати з росіянами, але їхні дії часом не дають цього робити, – сказав журналістам речник адміністрації Радж Шах. Отруєння у Сполученому Королівстві, яке певним чином призвело до сьогоднішнього оголошення, було дуже зухвалою дією. Це була дуже нерозсудлива дія».

Низка американських експертів наголошують на символічності вислання російських дипломатів.

Майкл Карпентер, який був заступником помічника міністра оборони США в адміністрації Обами, долучився до тих, хто закликає до «потужніших» і «результативніших» дій.

«Потужною відповіддю було б запровадження фінансових санкцій щодо Росії, включно з повним (на зразок санкцій щодо Ірану) блокуванням російських фінансових установ, заборони на транзакції з російськими оборонними компаніями та припинення проекту газопроводу «Північний потік». Такі кроки дуже вплинули б на розрахунки Москви», – сказав Карпентер у коментарі для вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council.

«...виглядає, що політика адміністрації, яка полягала в уникненні покарань Росії за її агресію, можливо, змінюється. Але при цьому ті кроки треба було зробити давно й вони недостатні, оскільки у своїх діях проти Москви ця адміністрація переважно стримувалася», – стверджує інший фахівець з питань міжнародної безпеки і позаштатний співробітник Atlantic Council, Марк Симаковський.