Росіяни мають відчути наслідки своїх дій, коли вони намагаються підірвати західні демократії – спікер Палати представників США

Реакція західних країн, у тому числі США на отруєння колишнього російського шпигуна у Британії була правильною, і наступна хвиля санкцій має бути спрямована проти фінансових інтересів російських олігархів, вважає спікер Палати представників США, конгресмен від штату Вісконсин Пол Раян. Перебуваючи у Празі, він відповів на декілька запитань кореспондента Радіо Свобода Карла Шрека щодо Росії та її дій на міжнародній арені.

– Вашингтон оголосив про видворення 60 російських дипломатів та закриття російського консульства у Сіетлі у відповідь на отруєння нейро-паралітичною речовиною колишнього російського агента Сергія Скрипаля у Британії. Так само, слідом за Британією 14 країн ЄС оголосили про те, що вони висилають близько 20 російських дипломатів. Оскільки розслідування в Британії ще не закінчено, чи Вам не здається, що з цими кроками поквапилися?

– Ні. Я думаю, ці дії правильні. Це робиться з солідарності з нашими союзниками в Британії. Гадаю, що це чудово, що інші європейські країни, включно з Чехією, де ми з Вами перебуваємо, наслідували цей приклад. Гадаю, що це була цілком правильна акція.

– Я запитую, тому що у 1990-х був випадок вбивства в Росії, коли науковець зізнався, що військову отруту продавали на «чорному ринку» і її використали для вбивства бізнесмена.

Це те, чим росіяни вже займалися раніше. Терпіти цього не можна. Цивілізовані країни цього не роблять

– Гадаю, у цьому конкретному випадку докази говорять досить чітко, думаю британці достатньо ясно все виклали. Це те, чим росіяни вже займалися раніше. І ми думаємо, що це зробила Росія. Терпіти цього не можна. Цивілізовані країни цього не роблять. Гадаю, що відповідь була цілком правильною і вона є у солідарності з Великою Британією. І я тішуся, що європейські країни наслідували цей приклад.

– Але це є ескалація і Кремль вже пообіцяв, що він відповість тим самим.

– Так, ескалація, але питання, хто…

– Дипломатична ескалація…

– Звичайно, дипломатична ескалація, але саме тому такі речі не можна терпіти. Труїти людей, особливо такою нейро-паралітичною речовиною, вбивати людей на території іншої країни – цього цивілізовані країни не роблять, вони цього не повинні робити, і саме тому цього не можна терпіти.

– Ви нещодавно сказали, що потрібно посилювати санкції проти Росії.

– Так, так!

– Яким саме чином?

Санкції мають стосуватися людей, які контролюють фінанси, чи олігархів, чи людей, пов’язаних з ними у Кремлі

– Думаю, санкції мають стосуватися людей, які контролюють фінанси, чи олігархів, чи людей, пов’язаних із ними у Кремлі – через дезінформацію, яка відбувається у всіх наших демократичних країнах.

Росія намагається посіяти хаос серед демократичних країн у світі. Вони намагаються підірвати демократію

Гадаю, що Росія намагається посіяти хаос серед демократичних країн у світі. Я думаю, вони намагаються підірвати демократію. Тож це наше завдання – не лише відкрити це, і методи і засоби, якими намагаються посіяти хаос та підірвати демократію, вільні та чесні вибори.

Ми маємо дати нашим союзникам інструменти, які допоможуть зробити так, щоб це більше не повторилося. Також ми маємо зробити так, щоб росіяни відчули наслідки своїх дій, коли вони намагаються підірвати західні демократії.

Потрібно запровадити більше санкцій проти росіян, проти фінансових механізмів та цієї діяльності

Тож росіяни продовжують цим займатися, і ми не маємо це терпіти. Потрібно запровадити більше санкцій проти росіян, проти фінансових механізмів та цієї діяльності.

– А якщо росіяни просто продовжуватимуть з цим?

– Ми повинні будемо запровадити більше санкцій.

– Наскільки ефективні санкції як інструмент політики?

– Зазвичай, ефективні. Гадаю, у випадку зі справою Магницького, й іншими, вони принесли певні плоди. Перш за все, потрібно, щоб були наслідки за ці недемократичні дії. Гадаю, що для Заходу отак просто взяти і погодитися з тим, що якась країна намагається підірвати демократію, втручатися у наші справи, – це просто неправильно. Питання, чи санкції є достатньо ефективними, гадаю, що це є лише питання часу та потужності цих санкцій.

– Вашингтон і Москва намагаються домогтися видачі їм підозрюваного у хакерстві російського громадянина, якого затримано у Чехії, Євгена Нікуліна. Його звинувачують у проникненні у мережу багатьох американських компаній, включно з LinkedIn. Рішення про його екстрадицію є в руках міністра юстиції Чехії. Він сказав, що президент Мілош Земан хоче передати його в руки Росії. Чи Ви будете порушувати це питання у Празі, і якщо так, то які Ваші аргументи на користь видачі його США?

– Звичайно, я порушуватиму це питання. Це – один з пріоритетів нашого уряду, і ми хочемо поваги до верховенства права, і ми цілком переконані, що чеський уряд також буде поважати верховенство права. Їхні закони щодо екстрадиції є цілком ясні. Цей випадок є цілком ясним.

Вони проходять судовий процес, і я маю повну впевненість в тому, що верховенство права буде дотримано. Відповідь на питання щодо його видачі Америці чи Росії є цілком зрозумілою, з якого боку ви б на нього не подивилися. Отже, це те, що роблять цивілізовані суспільства та демократії – вони поважають закони одне одного, вони поважають правила та процедури. Він порушив наші закони, він зламав доступ до цих компаній. Отже, вимога про екстрадицію є цілком законною. І я просто очікую, що чеська система пройде процес, і в кінці цього процесу, я сподіваюся, що його буде видано.

Росія становить велику геополітичну загрозу не тільки для Америки, але і для Заходу, і для вільних людей у вільних країнах та самої демократії

​– Президент Трамп зазнав гострої критики від обох партій за своє рішення привітати Володимира Путіна з переобранням на посаді президента. Раніше Ви говорили, що адміністрація Обами була «хронічно наївною» щодо Росії. Чи нинішня адміністрація Трампа є менш наївною?

– Я думаю, вони є менш наївними і санкції є доказом цього. Я не думаю, що ми повинні були скасувати протиракетну оборону. Я не думаю, що стратегія «перезавантаження» спрацювала. Я думаю, це була наївна стратегія.

Росія становить велику геополітичну загрозу не тільки для Америки, але і для Заходу, і для вільних людей у вільних країнах та самої демократії. І я думаю, що для нас важливо бачити з усією очевидністю та відповідати відповідним чином.