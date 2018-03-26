Вислання дипломатів Росії у цифрах і цитатах

Два десятка країн вдалися до видворення російських дипломатів, яких ці країни вважають такими, що займались шпигунською діяльністю під дипломатичним прикриттям. Це стало знаком солідарності з Великою Британією через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки в англійському місті Солсбері 4 березня із застосуванням нервово-паралітичної речовини. Подаємо перелік країн та кількість російських дипломатів, яких вони висилають, а також найголовніші заяви, які пролунали 26 березня, в день оголошення про видворення росіян.

Британія вислала 23 російських дипломатів, які, як вважається, працювали під дипломатичним прикриттям;

США – висилають 60 росіян, включно з 12 офіцерами розвідки з місії Росії при ООН. Закривають російське консульство в Сієтлі;

Україна – 13;

По чотири російських дипломати кожна висилають: Канада, Франція, Німеччина, Польща;

По три: Литва, Чеська Республіка;

По два: Італія, Нідерланди, Данія, Албанія;

По одному: Швеція, Латвія, Естонія, Фінляндія, Румунія, Хорватія.

​Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей:

«Це ясно демонструє, що ми всі стоїмо пліч-о-пліч у надсиланні найсильнішого сигналу Росії, що вона не може продовжувати знущатися над міжнародними нормами».

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон:

«Сьогоднішня незвичайна міжнародна відповідь з боку наших союзників входить в історію як найбільше колективне вислання російських розвідників за увесь час і це допоможе нам захистити нашу спільну безпеку… Росія не може порушувати міжнародні норми безкарно».

​Спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян:

«Я думаю, це правильний крок. Це зроблено на знак солідарності з нашими союзниками у Британії. Я вважаю, що це чудово, що інші європейські країни, включно з Чеською Республікою, також це роблять і, думаю, це було цілком і повністю виправдане рішення. Я думаю, що дані в цьому конкретному випадку цілком ясні, і британці чітко все пояснили. Це те, чим Росія займалася, і це те, що ми вважаємо, що Росія здійснила. З таким не можна миритися, це не те, чим повинні займатися цивілізовані країни».

Президент України Петро Порошенко:

«У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, які залишилися. Бо, як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені», – наголосив голова держави. Порошенко зазначає, що Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя.

Міністр оборони Великої Британії Ґавін Вільямсон:

«Терпіння світу радше вичерпується щодо президента Путіна та його дій. І той факт, що в цілому союзі НАТО, в цілому Європейському союзі країни підтримали Сполучене Королівство оскільки ми стали свідками безпрецедентного нападу, на чолі якого був Кремль. Я, власне, думаю, що це найкраща відповідь, яку ми маємо. Їхньою метою (росіян) є розділити, а те, що ми бачимо, як світ об’єднався довкола позиції Британії, – це вже є велика перемога. І це надсилає винятково потужний сигнал Кремлю та президенту Путіну».

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан:

«На знак солідарності з нашими британськими партнерами, ми сьогодні поінформували російську владу щодо нашого рішення вислати чотирьох російських співробітників з дипломатичним статусом з французької території протягом тижня».

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд:

«Напад у Солсбері із застосуванням нервової речовини, на території близького партнера та союзника Канади, є мерзенною, гидкою та безрозсудною дією, яка потенційно ставила під загрозу життя сотень людей».

Президент Європейської ради Дональд Туск:

«Минулого тижня Європейська рада якнайрішучіше засудила недавній напад у Солсбері. Європейська рада погодилась з позицією уряду Сполученого Королівства, що дуже ймовірно, що Російська Федерація є відповідальною, і що не було достовірного альтернативного пояснення. Ми вирішили відкликати посла Європейського союзу в Росії для консультацій».