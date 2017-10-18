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20 Листопад 2017, Київ 19:52
Політична карикатура

Політична карикатура

(Зміст карикатур – це творчість та бачення художників, цей зміст не є відображенням позиції Радіо Свобода)

АРХІВ КАРИКАТУР: квітень-жовтень 2017 року, березень-червень 2017 року, жовтень 2016 - лютий 2017 року, вересень-листопад 2016 року, липень-серпень 2016 року, лютий-червень 2016 року, 2015 - лютий 2016 року, 2015 рік, 2014-2015 роки, 2012-2014 роки​
Карикатура російського художника Сергія Йолкіна щодо заяви патріарха РПЦ
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Карикатура російського художника Сергія Йолкіна щодо заяви патріарха РПЦ

Автор: Євгенія Олійник. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
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Автор: Євгенія Олійник. НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Автор: Олексій Кустовський
3

Автор: Олексій Кустовський

Карикатура російського художника Сергія Йолкіна
4

Карикатура російського художника Сергія Йолкіна

Автор: Олексій Кустовський. НА ЦЮ Ж ТЕМУ&nbsp;&nbsp;
5

Автор: Олексій Кустовський. НА ЦЮ Ж ТЕМУ  

Карикатура російського художника Сергія Йолкіна
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Карикатура російського художника Сергія Йолкіна

Автор: Олексій Кустовський. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
7

Автор: Олексій Кустовський. НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Автор: Євгенія Олійник. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
8

Автор: Євгенія Олійник. НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Карикатура російського художника Сергія Йолкіна. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
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Карикатура російського художника Сергія Йолкіна. НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Автор: Олексій Кустовський. ​ НА ЦЮ Ж ТЕМУ
10

Автор: Олексій Кустовський. ​ НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Карикатура російського художника Сергія Йолкіна
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Карикатура російського художника Сергія Йолкіна

Автор: Олексій Кустовський.&nbsp;Цей же малюнок із цитатою в оригіналі &ndash; АНГЛІЙСЬКОЮ
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Автор: Олексій Кустовський. Цей же малюнок із цитатою в оригіналі – АНГЛІЙСЬКОЮ

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