«Велика кількість єпархій Московського патріархату перейде до канонічної української православної церкви» – Палій

Гості програми «Ваша Свобода»: Сергій Здіорук, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень; Руслан Халіков, релігієзнавець; Олександр Палій, історик і політичний експерт.

Наскільки є можливим створення в Україні помісної автокефальної православної церкви – це питання на порядку денному після зустрічі у вівторок президента України Петра Порошенка з керівниками парламентських фракцій.

Петро Порошенко просив парламентарів вже у четвер підтримати звернення до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням ухвалити рішення про автокефалію православної церкви в Україні. Звернувся до Константинопольського патріарха також єпископат Київського патріархату, єпископат Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Кажуть, що навіть деякі священики Української православної церкви (Московського патріархату), деякі єпископи теж підписалися під цим зверненням. Однак поки що немає цьому підтвердження.

Віталій Портников: Пане Здіорук, для мене не є зрозумілою ситуація з точки зору церковного права. Коли така ідея висувалася ще в часи Віктора Ющенка, чітко говорилося, що патріарх Варфоломій має визнати недійсним томос, згідно з яким канонічна територія Константинопольського патріархату – Україна – передавалася Московській патріархії. Правильно?

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1924 року був виданий томос Вселенського патріарха, де чорним по білому записано: перше відділення Київської митрополії, в тому числі литовської, було неправдивим, і ми не визнаємо юрисдикцію Москви

Сергій Здіорук: У документах Вселенської патріархії зафіксовано це добре у ХХ столітті. Коли була УНР, коли впала під натиском тодішньої імперської Росії, понад 5 мільйонів українців і десь мільйон білорусів опинилися в межах польської держави, але ініціатива і гетьмана Скоропадського, і Петлюри не пропала – зверталися до Вселенського патріарха. Польська держава підтримала це у свій спосіб. Була надана автокефалія для українців, які зосталися в межах Галичини – Польська автокефальна церква.​

Саме тоді, в листопаді 1924 року, коли був виданий томос Вселенського патріарха для польської церкви, де чорним по білому записано, що перше відділення Київської митрополії, в тому числі литовської, було неправдивим, і ми не визнаємо юрисдикцію Москви.

За Ющенка вже Вселенський патріарх підтвердив і письмово до Московського патріарха, і тут, виступаючи на Софіївській площі, що пам’ятає, що Київська митрополія перебуває в юрисдикції Вселенського патріарха, а московську церкву вони визнають у межах до 1689 року, тобто до повного поглиблення Москвою Київської митрополії.

Патріарх видасть томос – верховну грамоту для української православної помісної церкви

За гетьмана Богдана Хмельницького Україна зробила крок до цієї неволі, а церква ще 30 з половиною років була не підпорядкована Москві. Але патріарху треба, і він це зробить – видасть томос – верховну грамоту для української православної помісної церкви, що вона є рівна з усіма церквами, тобто вона стає суб’єктом міжнародного релігійного права.

А є ж ще одна проблема. У нас є капеланство, як у всіх нормальних країнах НАТО. Пропонуєте, щоб у нас капелани були російські, московські – чому вони вчитимуть наших воїнів?

Віталій Портников: Але вони є.

Сергій Здіорук: Вони є. Але аж зі 100 є два. Але й ті два заслужили своєю роботою. Але це теж нонсенс, вони підпорядковані Москві.

Віталій Портников: У нас УПЦ КП діятиме як автокефальна помісна церква і водночас існуватиме УПЦ (МП)? Правильно? УПЦ (МП) нікуди не дінеться.

Дуже швидко три чверті перейде в Київський патріархат

​Сергій Здіорук: Я думаю, що дуже швидко три чверті перейде в Київський патріархат. Одна чверть стане у реваншистську позицію і скаже, що хоче підпорядковуватися безпосередньо Кирилу. І це буде справедливо.

Діятиме кілька єпархій РПЦ на теренах України. Але всі люди будуть бачити, хто є хто.

Йдеться про чергове звернення. Тепер воно може бути підкріплене ще церковними голосами

​Руслан Халіков: Я не думаю, що найближчим часом буде зроблено те, про що говорять останніх 1,5 дні українські ЗМІ. Те, що президент збирав голів фракцій, що має підпис від церковних ієрархів, то це ще не дає привід писати, що на наступну річницю хрещення Київської Русі ми вже будемо мати церкву. Йдеться про чергове звернення. Тепер воно може бути підкріплене ще церковними голосами. Попереднє звернення було тільки політичне, тільки від Верховної Ради. Це тільки дає привід Вселенській патріархії розглянути це питання.

Корисніше не педалювати тему і не говорити, що церква у нас вже майже в кишені

Корисніше не педалювати цю тему і не говорити, що церква в нас уже майже в кишені. Для цього треба ще дуже багато працювати. У Константинополі розглядатимуть і альтернативні позиції, в тому числі й російську.

З боку президента йде спроба перетягнути на свою сторону релігійний електорат. Чи це йдеться в контексті майбутніх виборів, чи просто для того, щоб підтримувати свій рейтинг... Найбільша кількість парафій УПЦ (Московського патріархату) перебуває на Вінниччині.

– Пане Палій, президент взяв на себе за великим рахунком відповідальність за ухвалення такого рішення. Якщо ця ситуація підвисне, то чи не позначиться це на авторитеті держави після таких гучних звернень?

Олександр Палій: Я думаю, що не підвисне. Очевидно, ця ситуація буде реалізована з Божою поміччю. Недарма президент стільки провів переговорів із Константинопольським патріархом і зі сторонами, які представляють різні церкви в Україні.

Кожен візит президента в Стамбул супроводжувався перемовами з Константинопольською патріархією

Практично кожен візит президента в Стамбул супроводжувався перемовами з Константинопольською патріархією.

Питання не те що вирішене на 100%, але вирішене настільки, наскільки це можуть визначати люди майбутнє.

Ми зараз маємо історичний шанс. І рішення може бути колосальної історичної ваги! Нагадаю, Київська митрополія утворена в 988 році, а Московська митрополія – в 1448-у. 460 років – різниця!

Будь-який рух політиків апріорі пов’язаний з піаром і з якимось себе позиціонуванням. Проте зараз ідеться про значно фундаментальнішу подію, яка може впливати на наступні покоління, а не на вибори. Порошенко – достатньо компетентна людина, щоб розуміти, якої колосальної ваги це рішення може бути в разі його реалізації. Ми дуже серйозно зміцнимо національну єдність.

Велика кількість єпархій Московського патріархату повідколюється і перейде до канонічної української православної церкви

Я думаю, велика кількість єпархій Московського патріархату повідколюється відразу від нього і перейде до канонічної української православної церкви.

Є канони церковні, які розроблені впродовж IV століття і пізніше, згідно з якими відторгнення УПЦ від Константинопольського патріархату за хабар – за 120 соболів і за 200 червінців справді було неканонічним. Можливо, зараз ми навпаки повертаємо ситуацію до канонічної норми, у відповідність до норм світового православ’я.

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