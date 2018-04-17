«Томос від Вселенського патріарха». Піар чи крок до помісної церкви?

Наскільки реальною є можливість надання Вселенським патріархом томосу про автокефалію православної церкви в Україні? Що це означатиме для УПЦ (Московського патріархату)? Чи не видає президент України бажане за дійсне з міркувань перевиборчого піару?

Реакція соціальних мереж на заяву президента України про поступ у створенні «помісної автокефальної помісної церкви» розділилася між «нарешті це станеться» і «це піар перед виборами без усяких реальних підстав».

Які підстави для заяви про можливу автокефалію?

Якщо буде це рішення парламенту, з вашого дозволу, я звернення президента, церковних ієрархів передам його всесвятості Вселенському патріарху

​Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу – ред.) українській православній помісній церкві.

«Якщо буде це рішення парламенту, з вашого дозволу, я звернення президента, церковних ієрархів передам його всесвятості Вселенському патріарху, щоб його найближчим часом розглянули і ухвалили відповідне рішення», – сказав президент.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

Ми молимося за мир в Україні

«Ми молимося за мир в Україні», – цитує Вселенського патріарха офіційний сайт Адміністрації президента. А також повідомляє, що «Президент України відзначив важливість запровадження Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні, чого прагне український народ» і висловив сподівання, що це рішення буде ухвалене до 1030-ї річниці хрещення України-Русі (влітку 2018 року).

Як відреагували православні церкви?

Петра Порошенка підтримали Київський патріархат та Українська автокефальна православна церква. Звернення підписав весь єпископат цих конфесій.

Ми висловлюємо сподівання, що і серед єпископату УПЦ Московського Патріархату є відповідальні ієрархи, які справді турбуються про майбутнє Православ’я в Україні

«Ми висловлюємо сподівання, що і серед єпископату УПЦ Московського Патріархату є відповідальні ієрархи, які справді турбуються про майбутнє Православ’я в Україні та підтримають зусилля щодо канонічного визнання Вселенським Патріархом української церковної незалежності», – мовиться у заяві Української православної церкви Київського патріархату.

Питання створення і визнання єдиної помісної автокефальної церкви обговорюють від здобуття Україною незалежності.

За митрополита Володимира Сабодана, предстоятеля УПЦ (МП), була створена і діяла робоча група «з підготовки до діалогу між Українською православною церквою (Московського патріархату) та Українською православною церквою Київського патріархату з метою відновлення єдності українського православ’я». Однак, як тільки митрополит Володимир, внаслідок важкої хвороби перестав впливати на цей процес, діалог був припинений.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до офіційного речника УПЦ (МП), голови інформаційно-просвітницького відділу єпископа Ірпінського Климента.

Ми не чули жодних нових заяв від патріарха Варфоломія. Його позиція ніяким чином не змінювалася

«Ми не чули жодних нових заяв від патріарха Варфоломія. Його позиція ніяким чином не змінювалася. Вселенська патріархія вважає єдиною в Україні легітимною церквою Українську православну церкву, яку очолює на сьогодні блаженніший митрополит Онуфрій», – сказав владика Климент.

Він наголосив, що Московському патріархату відомо про численні звернення до Вселенського патріарха і пропозиції, які «абсолютно несумісні із церковними канонами і з філософією буття церкви»

А заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків, протоієрей Миколай Данилевич на своїй сторінці у мережі Facebook зазначив, що УПЦ (МП) завжди виступала за подолання розділення і «за Єдину Церкву, але на канонічних засадах».

«Владі, яка, можливо, хоче цю тему використати, щоб залишитися на другий термін, хотілося б нагадати наступне: ще ніхто в нашій країні на церковній темі не зміг цього зробити. Провали на цій темі були, а виграшів щось я не пам’ятаю», – написав Данилевич.

Яка реакція «знаючих»?

Є підстави очіквати, що Вселенський патріарх піде на зустріч українському народу

Те, що звернень до Вселенського патріархату щодо надання незалежного від Москви статусу українській православній церкві було багато, підтвердили Радіо Свобода і експерти із релігійних питань. Однак, наголосили вони, вперше таке звернення офіційно відбудеться під час війни, головним чинником є Російська Федерація – країна, яка анексувала територію суверенної України, і дії керівництва якої схвалюються Московською православною церквою на чолі із патріархом РПЦ Кирилом.

Є підстави очікувати, що «Вселенський патріарх піде на зустріч українському народу», сказав Радіо Свобода релігієзнавець, доктор філософських наук, народний депутат Віктор Єленський.

Це означає, що в Україні буде самоврядна церква

«Це означає, що в Україні буде самоврядна церква, яка відповідно до церковних правил, які проголошують, що якщо народ, який у переважній більшості своїй сповідує православ’я, здобуває державність, то він має право на таку самостійну автокефальну церкву», – пояснив Єленський.

Щодо реакції УПЦ (МП) на заяву президента Порошенка про можливість отримання автокефалії, Віктор Єленський зауважив, що Московський патріархат «завжди блокував прагнення українського народу мати свою незалежну від Москви церкву, використовуючи усю силу російської політики, дипломатії і спецслужб».

Зараз почнеться надзвичайний тиск на Вселенського патріарха. Тут дуже важливо, щоб патріарх Варфоломій витримав цей тиск

«Я впевнений, що зараз почнеться надзвичайний тиск на Вселенського патріарха і на президента Туреччини, щоб він вплинув на патріарха. Тут дуже важливо, щоб патріарх Варфоломій витримав цей тиск», – вважає Віктор Єленський.

На думку релігієзнавця, ставлення Московського патріархату до українського суспільства можна оцінити по подвійних стандартах, які проявляються в реакціях на трагедії.

«У Росії вони себе ведуть по-людськи і відспівують дітей, які загинули у кемерівській трагедії, поза тим православні вони чи буддисти. А в Україні вони відмовляють у відспівуванні дитині, бо, бачте, вона «неправильно православна», – сказав Єленський.

Якщо православні України отримають визнання своєї церкви, то це, на думку Єленського, жодним чином не зачепить і не порушить свободу совісті.

Якщо хтось захоче молитися у храмах Московського патріархату чи якогось іншого – це його право

«Якщо хтось захоче молитися у храмах Московського патріархату чи якогось іншого – це його право», – запевнив професор Єленський і нагадав, що Україна має один із найвищих рівнів релігійної свободи у Східній та Центральній Європі.

Якщо українська православна самостійна церква буде визнана, то це буде означати поступовий занепад Московського патріархату в Україні, а відтак і зменшення впливу офіційного Кремля «на уми» вірян, вважають інші експерти.

За їхніми словами, через настанови, які приходили з Москви після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі, що суперечать прямій нормі церкви – підтримувати у біді свій народ, багато священників УПЦ (МП) готові приєднатися до української церкви.

Те, що така заява президента прозвучала – це добре, вважає професор, завідувачка Відділу філософії та історії релігії Інституту філософії імені Сковороди НАНУ Людмила Філіпович. Однак, процес досягнення автокефалії не може «адмініструватися», і не може бути раптовим.

Адмінстративним шляхом тут нічого не вирішити

«Адміністративним шляхом тут нічого не вирішити. Потрібно крок за кроком досягати порозуміння і долати мову ненависті. Адже ми не можемо стверджувати, що навіть після анексії Криму і війни, достатня кількість кліриків Московського патріархату прозріли. Якісь процеси там почалися, але чи є там критична маса для об’єднання? Думаю, що поки ні».

Погляд з передової

Визнання екуменічним патріархом автокефалії помісної Київської церкви – це ще не об'єднання церков в Україні, а спроба легітимації статусу УПЦ КП на міжцерковному рівн

Капелан Української греко-католицької церкви Андрій Зілінський, який несе службу у підрозділі морської піхоти ЗСУ під Маріуполем, теж прокоментував на прохання Радіо Свобода заяву президента України щодо можливого здобуття автокефалії українською православною церквою.

«Визнання екуменічним патріархом автокефалії помісної Київської церкви – це ще не об'єднання церков в Україні, а спроба легітимації статусу УПЦ КП на міжцерковному рівні, воно лише створює передумови для такого об'єднання», – сказав отець Зелінський.

На його думку, «спроба об'єднання – справа завжди благородна. Питання ж залишається, на основі чого та як саме об'єднуватися?»

Андрій Зелінський наголошує, що «основне завдання церкви у державі – залишатися моральним арбітром, а не виконувати функції політичної ідеології».

Тому, на його думку, об'єднання церков – має залишатися справою церковною.

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