«Є всі підстави очікувати» рішення Вселенського патріарха про появу в Україні власної церкви – УПЦ КП

Українська православна церква Київського патріархату «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення», повідомила прес-служба Київської патріархії. За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія про створення в Україні єдиної помісної православної церкви.

«В Українській православній церкві Київського патріархату однодушно підтримують всі зусилля, спрямовані на визнання автокефалії православної церкви в Україні його всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм і Константинопольською Матір’ю-церквою, а також на подолання існуючого церковного розділення, утвердження єдиної помісної православної церкви», – заявили в Київському патріархаті.

У церкві заявили, що весь єпископат КП підписав звернення до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати томос про автокефалію православної церкви в України. Аналогічне прохання також підписав єпископат Української автокефальної православної церкви, заявили в КП.

«Ми висловлюємо сподівання, що і серед єпископату УПЦ Московського патріархату є відповідальні ієрархи, які справді турбуються про майбутнє православ’я в Україні та підтримають зусилля щодо канонічного визнання Вселенським патріархом української церковної незалежності», – зазначили Київській патріархії.

17 квітня президент України Петро Порошенко під час екстреної зустріч із лідерами фракцій парламенту заявив, що Україна сьогодні як ніколи близька до появи власної автокефальної помісної церкви. Він розповів, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха з проханням надати томос про Українську помісну автокефальну церкву.

Він висловив сподівання, що це рішення буде ухвалене до 1030-ї річниці хрещення України-Русі (влітку 2018 року).

У вересні 2016 року президент Петро Порошенко заявляв, що результати опитувань показують зростання кількості православних українців, які хочуть «мати єдину помісну автокефальну українську церкву».

При цьому у виступі в парламенті президент тоді заявляв, що «автокефалія абсолютно ніяк не означає появи державної церкви».

З опитування Інституту соціології НАНУ, проведеного в 2016 році, випливало, що 21,3% українців підтримують створення єдиної помісної православної церкви державою, а 35,7% опитаних вважають, що цим мають займатися самі віряни. У той же час 32% респондентів упевнені, що об’єднання церков обмежуватиме право на вибір конфесії, і 21,7% українців вважають, що «не варто звертати уваги на заклики розкольників і єретиків».