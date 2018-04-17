Порошенко: Україна як ніколи близька до появи власної помісної церкви

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна сьогодні як ніколи близька до появи власної автокефальної помісної церкви.

Відповідну заяву Порошенко зробив 17 квітня після екстреної зустріч із лідерами фракцій парламенту.

«Я, як президент, вирішив звернутися до Вселенського патріарха, його всесвятості, з проханням про надання томаса Української помісної автокефальної церкви. Просив би вас, шановні колеги, щоб і парламент підтримав це звернення і зробив це якнайшвидше. Якщо буде це рішення парламенту, з вашого дозволу, я це рішення, звернення президента, церковних ієрархів передам його всесвятості Вселенському патріарху, щоб його найближчим часом розглянуте і ухвалене відповідне рішення», – сказав президент.

Він висловив сподівання, що це рішення буде ухвалене до 1030 хрещення України-Русі (влітку 2018 року).

У вересні 2016 року президент Петро Порошенко заявляв, що результати опитувань показують зростання кількості православних українців, які хочуть «мати єдину помісну автокефальну українську церкву».

При цьому у виступі в парламенті президент тоді заявляв, що «автокефалія абсолютно ніяк не означає появи державної церкви».

З опитування Інститут соціології НАНУ, проведеного в 2016 році, випливало, що 21,3% українців підтримують створення єдиної помісної православної церкви державою, а 35,7% опитаних вважають, що цим мають займатися самі віряни. У той же час, 32% респондентів упевнені, що об’єднання церков обмежуватиме право на вибір конфесії і 21,7% українців вважають, що «не варто звертати уваги на заклики розкольників і єретиків».