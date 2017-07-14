Кому служать священики Московського патріархату?

Міністерство культури України звинувачує деяких представників Української православної церкви (Московського патріархату) у співпраці з бойовиками. Як ідеться у повідомленні відомства, останній такий факт був зафіксований у підконтрольному угрупованню «ЛНР» Луганську. Водночас в УПЦ (МП) не розуміють, чому цим питанням займається Міністерство культури, а не профільні органи.

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Як йдеться у повідомленні Міністерства, «на початку травня луганською сепаратистською інформаційною агенцією «Істок» на власному Інтернет-сайті було оприлюднене інтерв’ю А. Ліцоєва, очільника так званого Комітету у справах релігії та духовності угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним. В своєму інтерв’ю чиновник-сепаратист говорить, що створенням вказаного вище Комітету, а також призначенням його на посаду керівника цього органу опікувався особисто владика Митрофан (Юрчук) – митрополит Луганський і Алчевський, постійний член Священного синоду Української православної церкви (Московського патріархату). Відтак у відомстві закликають звернути увагу й дати оцінку «системним антиукраїнським висловлюванням і діям окремих представників кліру та вищого духовенства УПЦ, які зайняли відверту колабораціоністську позицію».

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Української православної церкви Київського патріархату Євстратій (Зоря) звертає увагу на те, що церква Московського патріархату знаходиться між двома ідентичностями: власною російською, що спонукає її відстоювати ідею «русского мира», та українською, тобто змушена діяти в рамках українського законодавства та рахуватись із українськими реаліями.

«Бачимо таке роздвоєння, коли по один бік лінії фронту говорять про підтримку України, а по інший – чуємо те, про що йдеться в заяві (Міністерства культури – ред.)», – каже архієпископ, однак зауважує, що правова оцінка діяльності Юрчука повинна надаватись не Мінкультом, а в рамках відповідних проваджень за українським законодавством.

Із цим погоджується завідувач відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук. Він наводить низку фактів, які є, на його думку, підтвердженням того, що порушення українського законодавства – свідома політика верхівки УПЦ МП.

«Наприклад, Закарпатська область України, де священики говорять дослівно таке: в Україні сатанинська влада, ми закликаємо українську молодь не служити в армії, закликаємо русинів відділятись від України, – стверджує дослідник. – Є задокументовані факти СБУ щодо священиків, які не просто благословляли терористичні акти проти України, а зі зброєю в руках воювали в терористичних організаціях чи навіть очолювали окремі терористичні групи».

На переконання Здіорука, Українська православна церква Московського патріархату не тільки нездатна вести політику, незалежну від Москви, а й є реальним джерелом загрози у російсько-українській гібридній війні.

Колишній священик УПЦ (МП), а тепер уже Київського патріархату, військовий капелан Сергій Дмитрієв підтверджує, що єпархії Московського патріархату ОРДЛО тісно співпрацюють із бойовиками – щонайменше, проводять освячення ворожої зброї та бойовиків, які воюють проти України.

«Московський патріархат завжди був у політиці. Росія повинна піти не тільки зі своїми гарматами, танками й збройними формуваннями, а також зі своїми хрестами, іконами і політичною та релігійною пропагандою – це все складова окупації і агресивного вторгнення в Україну», – впевнений священик.

Натомість представник прес-служби Української православної церкви (Московського патріархату) Василь Анісімов впевнений, що у Міністерства культури немає жодних доказів проти Юрчука. Водночас він визнає: попри те, що території окуповані, священики звідти не втекли і їм нічого не залишається, як співпрацювати із місцевими бойовиками: «їм же потрібно, аби їхній храм там освячувався й жив».

«Справа в тому, що Міністерству культури для початку потрібно звернутися до митрополита Митрофана», – зазначає Анісімов і додає, що не розуміє, чому Міністерство культури займається обвинуваченнями у співпраці з сепаратистами, адже на це є компетентні органи.

Московський патріархат може бути українським?

Архієпископ Євстратій згадує, що протягом нетривалого періоду УПЦ (МП) намагалася відокремитись від Москви та налагодити відносини з Київським патріархатом: «Це той напрямок, який в останні роки життя та управління обрав нині покійний Володимир Сабодан. Він намагався дистанціюватись від московських впливів і налагодити діалог задля єдиної помісної церкви». Однак після смерті Сабодана в 2014 році та обрання нового митрополита Онуфрія, каже Зоря, цей вектор було змінено, і зараз говорити про незалежність Московського патріархату не доводиться. Архієпископ також вважає, що керівництво УПЦ МП підтримує сепаратистів на Донбасі, інакше воно засудило б таку поведінку своїх кліриків.

На думку архієпископа Євстратія, влада недостатньо жорстко контролює діяльність релігійних організацій на предмет дотримання українських законів. Священнослужитель нагадує, що закон один для всіх і притягати священнослужителів до відповідальності потрібно так само, як і мирян.

«За співпрацю з сепаратистами, іноземними спецслужбами, свідоме порушення законодавства держави є відповідальність, – каже він. – Правоохоронці не повинні впадати в священний ступор: о, це ж батюшка, ми його не можемо притягнути до відповідальності».

На думку Сергія Здіорука, ситуацію мали б виправити законопроекти № 4511 та № 4128, внесені до Верховної Ради минулого року і ймовірний розгляд яких у травні спричинив мітинги і протести біля будівлі парламенту. Проект закону №4511 передбачає перереєстрацію релігійних організацій, чий керівний центр підпорядкований державі-агресору (під цю характеристику підпадає УПЦ (МП)), тоді як законопроект №4128 може спростити перехід релігійної громади з підпорядкування Московському патріархату до Київського. На думку Здіорука, в суспільстві є запит на таке спрощення. «Українці не терплять цієї колабораціоністської поведінки УПЦ (МП), вони масово переходять в Київський патріархат», – стверджує експерт.

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