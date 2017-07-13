Мінкультури звинувачує деяких представників УПЦ (МП) у співпраці з бойовиками

Міністерство культури України звинувачує деяких представників Української православної церкви (Московського патріархату) у співпраці з бойовиками.
Як ідеться у повідомленні відомства, останній такий факт був зафіксований у підконтрольному угрупованні «ЛНР» Луганську.
«На початку травня луганське сепаратистське інформагентство «Істок» оприлюднило інтерв’ю А. Ліцоєва, очільника так званого Комітету в справах релігії та духовності терористичної організації ЛНР. Чиновник-сепаратист говорить про те, що створенням цього Комітету, а також призначенням його на посаду керівника цього органу опікувався особисто владика Митрофан (Юрчук) – митрополит Луганський і Алчевський, постійний член Священного синоду УПЦ», – зазначають у міністерстві.
У зв’язку з цим Мінкультури закликає керівництво УПЦ «публічно засудити військову агресію Росії проти України».
Також у відомстві закликають звернути увагу й дати оцінку «системним антиукраїнським висловлюванням і діям окремих представників кліру та вищого духовенства УПЦ, які зайняли відверту колабораціоністську позицію».
В Українській православні церкві(Московського патріархату) цю заяву наразі не коментували.
Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують у Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. У 2015 році Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.
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