УПЦ (МП): немає підстав для визнання Вселенським патріархом іншої української церкви

Українська православна церква (Московського патріархату) вважає, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви», заявив Радіо Свобода речник УПЦ (МП) Климент.

17 квітня президент України Петро Порошенко під час екстреної зустріч із лідерами фракцій парламенту заявив, що Україна сьогодні як ніколи близька до появи власної автокефальної помісної церкви.

«Ми не чули жодних заяв якихось нових від патріарха Варфоломія. Те, що він говорив нещодавно і взагалі за останні кілька років, – його позиція ніяким чином не змінювалася. Вселенська патріархія вважає єдиною в Україні легітимною церквою Українську православну церкву, яку очолює на сьогодні блаженніший митрополит Онуфрій», – сказав Климент.

За словами речника, «ніяких інших нових даних не було, жодні офіційні джерела Константинопольського патріархату не давали нової інформації».

«Ми знаємо прекрасно, що і президент, і Верховна Рада, і різні посланці тих чи інших політичних партій уже безліч разів зверталися до Вселенської патріархії із якимись пропозиціями, які абсолютно несумісні із церковними канонами і з філософією буття церкви. Тому ці заяви ми сприймаємо так само, як і попередні», – зазначив Климент.

Порошенко розповів, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха з проханням надати томос про Українську помісну автокефальну церкву.

Він висловив сподівання, що це рішення буде ухвалене до 1030-ї річниці хрещення України-Русі (влітку 2018 року).

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов очікує, що Верховна Рада розгляне звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про створення єдиної помісної православної церкви в Україні 19 квітня.