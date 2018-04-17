Герасимов: Рада розгляне звернення до Вселенського патріарха про створення помісної церкви 19 квітня

Верховна Рада 19 квітня розгляне звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про створення єдиної помісної православної церкви в Україні, очікує голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов. Про це він заявив після зустрічі лідерів фракцій з президентом України Петром Порошенком.

«На сьогодні є не тільки звернення керівників церков до вселенського патріарха з цього приводу, але також зустріч довела, що існує єдність політичних еліт, парламентських фракцій з цього питання. Ми сподіваємося, що в четвер у парламенті ми підтримаємо своїм голосуванням звернення президента до Вселенського патріарха про створення в Україні єдиної помісної православної церкви», – заявив Герасимов.

17 квітня президент України Петро Порошенко під час екстреної зустріч із лідерами фракцій парламенту заявив, що Україна сьогодні як ніколи близька до появи власної автокефальної помісної церкви. Він розповів, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха з проханням надати томос про Українську помісну автокефальну церкву.

Він висловив сподівання, що це рішення буде ухвалене до 1030-ї річниці хрещення України-Русі (влітку 2018 року).

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

У вересні 2016 року президент Петро Порошенко заявляв, що результати опитувань показують зростання кількості православних українців, які хочуть «мати єдину помісну автокефальну українську церкву».

При цьому у виступі в парламенті президент тоді заявляв, що «автокефалія абсолютно ніяк не означає появи державної церкви».

З опитування Інституту соціології НАНУ, проведеного в 2016 році, випливало, що 21,3% українців підтримують створення єдиної помісної православної церкви державою, а 35,7% опитаних вважають, що цим мають займатися самі віряни. У той же час 32% респондентів упевнені, що об’єднання церков обмежуватиме право на вибір конфесії, і 21,7% українців вважають, що «не варто звертати уваги на заклики розкольників і єретиків».