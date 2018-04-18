Порошенко отримав від УПЦ КП та УАПЦ звернення до Вселенського патріарха

Президент України Петро Порошенко зустрівся з предстоятелями православних церков України та офіційно прийняв звернення від УПЦ КП та УАПЦ до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві автокефалії, повідомляє прес-служба президента.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет передав президенту звернення і зауважив, що воно підписане усіма архієреями УПЦ КП. Окрім цього, Філарет висловив надію, що рішення патріарха Варфоломія стане початком визнаної української помісної православної церкви.

«Вдячний за ці підписи, але просив би, щоб ми зараз спрямували наші молитви до господа, щоб він допоміг і захистив Україну, і допоміг отримати цей томос», – сказав Петро Порошенко.

Звернення до Вселенського патріарха президент прийняв і від предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава держави також провів зустріч із предстоятелем УПЦ (МП) Онуфрієм. Порошенко та Онуфрій обмінялися думками щодо активізації міжконфесійного діалогу в Україні, заявили в Адміністрації президента.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу – ред.) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

​Очікується, що Верховна Рада розгляне звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про створення єдиної помісної православної церкви в Україні 19 квітня.

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.

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